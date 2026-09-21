Πιερρακάκης για επίδομα θέρμανσης: «Ασπίδα προστασίας» με οριζόντια αύξηση – Στα €1,75 το πετρέλαιο

Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, στα 1,75 ευρώ, είπε ο υπουργός Οικονομικών

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Πιερρακάκης για επίδομα θέρμανσης: «Ασπίδα προστασίας» με οριζόντια αύξηση – Στα €1,75 το πετρέλαιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί οριζόντια χωρίς αλλαγή στα κριτήρια και τους δικαιούχους.
  • Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει το νέο έτος στα 1,75 ευρώ το λίτρο, κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
  • Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο και εφεδρείες για να αντιμετωπίσει πιθανά αρνητικά σενάρια στην ενεργειακή κρίση.
  • Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει να στηρίξει τους πολίτες στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
  • Η Γαλλική προεδρία των G7 προτείνει την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου για μείωση της τιμής του.
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Για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τις τιμές του πετρέλαιου μίλησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το πρωί της Δευτέρας, ενώ όπως τόνισε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και οι δικαιούχοι.

«Αν άνοιγε σήμερα η διάθεση θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, δηλαδή στα 1,75 ευρώ. Έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι».

«Η Γαλλία έχει την προεδρία των G7, συγκάλεσε σύνοδο και καταλαβαίνω ότι η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν αποθέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου», είπε ο κ. Πιερρακάκης, με την ιδιότητά του και ως πρόεδρος του Eurogroup.

«Υπάρχουν εφεδρείες και για τα κακά σενάρια», είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και κυβέρνηση είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν να κάνουν».

«Στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις, δεν είναι ευχολόγιο. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα - είμαστε 3οι σαν ποσοστό του ΑΕΠ στα αμιγώς ενεργειακά - δεν μας νοιάζει ο φόρος αλλά ο χώρος. Είτε είναι ο ΕΦΚ, 4,2 δισ ευρώ τον χρόνο δηλαδή δύο ΔΘ, είτε ο ΦΠΑ, 2 δισ. ευρώ, μας νοιαζει αν πάμε στα κακά σενάρια αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες. Εμείς μπορούμε να δεσμευθούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να στηρίξει τον κόσμο».

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