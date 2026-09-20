Επίδομα συνταξιούχων: Πότε θα καταβληθούν τα 400 ευρώ - Ποιοι δεν θα το λάβουν

Η ενίσχυση, που θα δοθεί χωρίς τον «κόφτη» των εισοδηματικών κριτηρίων, θα καταβληθεί εφάπαξ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα συνταξιούχων: Πότε θα καταβληθούν τα 400 ευρώ - Ποιοι δεν θα το λάβουν
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  • Το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί εφάπαξ στις 27 Νοεμβρίου σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Περίπου 350.000 συνταξιούχοι που συμπληρώνουν το ηλικιακό όριο το 2026 δεν θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2026, αλλά τον Νοέμβριο του 2027.
  • Δικαιούχοι είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών με σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.
  • Η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία.
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Η 27η Νοεμβρίου είναι, εκτός απροόπτου, η ημερομηνία που πρόκειται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους.

Πρόκειται για την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από την προγραμματισμένη καταβολή των συντάξεων που είναι να γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση, που θα δοθεί χωρίς τον «κόφτη» των εισοδηματικών κριτηρίων, θα καταβληθεί εφάπαξ.

Υπάρχουν όμως και περίπου 350.000 συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν το επίδομα.

Πρόκειται για όσους συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης μέσα στο 2026 και οι οποίοι, δεν θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Για αυτούς, η πρώτη καταβολή μεταφέρεται στον Νοέμβριο του 2027.

Αντίθετα, δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

  • Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
  • Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας).
  • Τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία για την καταβολή, καθώς η πληρωμή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Με δεδομένο ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751, η συνολική δαπάνη για την καταβολή της ενίσχυσης διαμορφώνεται περίπου στα 879 εκατ. ευρώ.

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