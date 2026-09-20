Αποθέματα νερού: Αυξημένα κατά 41,5% στους ταμιευτήρες σε σχέση με το 2025 - Τα μισά από το 2019

Στα 597,2 εκατ. κυβικά μέτρα έχουν ανέβει τα αποθέματα νερού, καταγράφοντας αύξηση 41,5% μέσα σε έναν χρόνο

Χρύσα Γρίβα

Αποθέματα νερού: Αυξημένα κατά 41,5% στους ταμιευτήρες σε σχέση με το 2025 - Τα μισά από το 2019
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα αποθέματα νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκαν κατά 41,5% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 597,2 εκατ. κυβικά μέτρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Από την αρχή του υδρολογικού έτους (1 Οκτωβρίου 2025) έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 48,5%, προσθέτοντας περίπου 195 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.
  • Σε σύγκριση με το 2019, τα αποθέματα είναι μειωμένα κατά 50,4%, δηλαδή περίπου 607,5 εκατ. κυβικά μέτρα λιγότερα.
  • Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται κυρίως στις βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που ξεπέρασαν τη μέση τιμή για την εποχή, με σημαντική προσθήκη νερού τον Ιανουάριο του 2026.
  • Η παραγωγή νερού στα διυλιστήρια παρουσίασε μείωση 5% σε ετήσια βάση, με συνολική παραγωγή 1.165.915 κυβικά μέτρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.
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Σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα είναι η εικόνα των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες, χωρίς ωστόσο οι ποσότητες που βρίσκονται σήμερα αποθηκευμένες να έχουν επιστρέψει στα πολύ υψηλότερα επίπεδα που καταγράφονταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται σε 597.211.000 κυβικά μέτρα νερού, έναντι 422.114.000 κυβικών μέτρων ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ.

Τα στοιχεία δείχνουν πως μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν στους τέσσερις ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, τον Μόρνο, τον Εύηνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα περίπου 175,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, που αντιστοιχούν σε αύξηση 41,5%.

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Σχεδόν 195 εκατ. κυβικά περισσότερα μέσα στο υδρολογικό έτος

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά εάν ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιηθεί η έναρξη του υδρολογικού έτους.

Την 1η Οκτωβρίου 2025, τα συνολικά αποθέματα βρίσκονταν στα 402.160.000 κυβικά μέτρα. Έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 195.051.000 κυβικά μέτρα, δηλαδή κατά περίπου 48,5%.

Με άλλα λόγια, οι ταμιευτήρες διαθέτουν σήμερα σχεδόν 1,5 φορά την ποσότητα νερού που είχαν στην αρχή του υδρολογικού έτους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή αντιστροφή της εικόνας που αποτύπωναν τα στοιχεία έναν χρόνο νωρίτερα και δημιουργεί ένα μεγαλύτερο «μαξιλάρι» αποθεμάτων ενόψει της νέας υδρολογικής περιόδου.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΤΑΙ Η ΑΘΗΝΑ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ DRONE.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ EUROKINISSI

Λίμνη Υλίκη

Eurokinissi

Η σύγκριση με το 2019 δείχνει το μέγεθος της απόστασης

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν πρόκειται για ποσότητες που επιτρέπουν εφησυχασμό ή έστω ανακούφιση. Η εικόνα αλλάζει όταν η σύγκριση επεκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 στους ταμιευτήρες υπήρχαν 1.204.686.000 κυβικά μέτρα νερού. Σήμερα υπάρχουν 597.211.000 κυβικά μέτρα, που σημαίνει ότι τα αποθέματα είναι μειωμένα κατά περίπου 607,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σχέση με το 2019. Σε ποσοστιαία βάση, η μείωση αγγίζει το 50,4%.

Η σύγκριση αυτή είναι ίσως και η πιο χαρακτηριστική για την πραγματική διάσταση της κατάστασης, καθώς για να επανέλθουν τα αποθέματα στο επίπεδο του 2019 θα απαιτούνταν να υπερδιπλασιαστούν οι σημερινές ποσότητες.

Σε μία από τις χειρότερες ιστορικά χρονιές στη χώρα μας, αναφορικά με τη λειψυδρία, το 1993, τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στα μόλις 126.263.484 κυβικά μέτρα. Τα σημερινά αποθέματα είναι κατά περίπου 471 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υψηλότερα και αντιστοιχούν σε περίπου 4,7 φορές την ποσότητα νερού του 1993.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Φράγμα Μόρνου

Eurokinissi

Μικρότερη η παραγωγή των διυλιστηρίων από πέρυσι

Την ίδια στιγμή, η συνολική παραγωγή των διυλιστηρίων στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκε στα 1.165.915 κυβικά μέτρα, έναντι 1.226.869 κυβικών μέτρων την αντίστοιχη ημέρα του 2025.

Πρόκειται για μείωση κατά περίπου 61.000 κυβικά μέτρα ή 5% σε ετήσια βάση.

Η φετινή τιμή βρίσκεται κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων ετών: στις 17 Σεπτεμβρίου 2024 η παραγωγή ήταν 1.192.125 κυβικά μέτρα, το 2023 στα 1.144.135 και το 2022 στα 1.159.462 κυβικά μέτρα.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Φράγμα Μόρνου

Eurokinissi

Πώς αυξήθηκαν το φετινό υδρολογικό έτος τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες

Η σημαντική αύξηση που έχει καταγραφεί στα απολήψιμα αποθέματα νερού των ταμιευτήρων της Αθήνας οφείλεται εν πολλοίς στις φετινές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, που ξεπέρασαν τη μέση τιμή για την εποχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως 80 εκατ. κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στους τέσσερις ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, τον Μόρνο, τον Εύηνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα, τις 15 πρώτες ημέρες του 2026. Ειδικότερα, από την παραμονή των Χριστουγέννων έως στις 16 Ιανουαρίου 2026, μια περίοδο ιδιαίτερα βροχερή για την Ελλάδα, τα αποθέματα νερού αυξήθηκαν κατά 20%, από 398 εκατ. κυβικά μέτρα σε 479 εκατ. κυβικά μέτρα.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Eurokinissi

Βροχές και χιονοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή

Η αύξηση αυτή αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου. Το ίδιο διάστημα, οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του σημαντικότερου ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

mornos dedomena meteo

Βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό «Κονιάκος» στη λεκάνη του Μόρνου.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» από την αρχή του έτους και μέσα στις 20 πρώτες ημέρες της χρονιάς είχε καταγράψει 244 χιλιοστά βροχής και χιονιού, ενώ ο σταθμός στο φράγμα του Μόρνου 152 χιλιοστά.

βροχοπτωση μορνος

Τα δεδομένα βροχόπτωσης στο φράγμα του Μόρνου είναι πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

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