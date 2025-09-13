Λειψυδρία: SOS για την Αττική - 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε έναν χρόνο

Η εικόνα του Μόρνου είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης, αφού κατέγραψε τη χαμηλότερη έκταση της τελευταίας 10ετίας

Δημήτρης Δρίζος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα τελευταία στοιχεία για τα αποθέματα των ταμιευτήρων που υδρεύουν την Αθήνα, με τη λίμνη του Μόρνου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ (12/9/2025), το συνολικό απόθεμα όλων των λιμνών ανέρχεται σε μόλις 429 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας πτώση άνω των 237 εκατομμυρίων κ.μ. μέσα σε έναν χρόνο, που αντιστοιχεί σε μείωση 35,6%. Σε βάθος πενταετίας μάλιστα η υποχώρηση των υδάτινων αποθεμάτων αγγίζει το 59,5%.

Η εικόνα του Μόρνου είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης, αφού κατέγραψε τη χαμηλότερη έκταση της τελευταίας 10ετίας. Από τα 328 εκατ. κυβικά μέτρα του Σεπτεμβρίου 2024, βρέθηκε φέτος στα 193 εκατ. κυβικά, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των ταμιευτήρων. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζεται και στη συρρίκνωση της έκτασης της λίμνης: οι δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 δείχνουν ότι η επιφάνειά της έπεσε στα 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Σεπτέμβριος 2025), από 11,4 τ.χλμ. το 2024 και 15,3 τ.χλμ. το 2023 – μια απώλεια περίπου 42% σε δύο χρόνια.

Το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου, που δημιούργησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, καταγράφει καθημερινά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Από τα δεδομένα φαίνεται ότι οι βροχοπτώσεις και η χιονοκάλυψη του 2025 υπήρξαν μειωμένες. Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν μόλις 298,4 χιλιοστά βροχής, ποσότητα κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024. Παράλληλα, η χιονοκάλυψη του χειμώνα 2024-2025 ήταν 20% χαμηλότερη από τον μέσο όρο 2005-2024, ενώ για το 65% των ημερών του χειμώνα το χιόνι βρισκόταν σε χαμηλότερη έκταση από το κανονικό.

Αυτά τα δύο δεδομένα -λιγότερη βροχή, λιγότερο χιόνι- εξηγούν την υστέρηση εμπλουτισμού της λίμνης και των ταμιευτήρων. Ο Μόρνος έχει τη μεγαλύτερη απώλεια, αλλά η Υλίκη ακολουθεί με τεράστια μείωση. Η Υλίκη επίσης εμφανίζει σημαντική μείωση, χάνοντας πάνω από 100 εκατ. κ.μ. σε έναν χρόνο, ενώ ο Μαραθώνας υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Η ΕΥΔΑΠ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο τονίζουν ότι η παρακολούθηση αυτών των στοιχείων δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, αλλά και τους πολίτες. Το Παρατηρητήριο παρέχει ανά δεκαπενθήμερο δορυφορικές εικόνες της λίμνης Μόρνου, ενώ τα δεδομένα βροχόπτωσης και χιονοκάλυψης ενημερώνονται καθημερινά.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν ο φετινός χειμώνας θα είναι αρκετά «πλούσιος» για να αναστρέψει την εικόνα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πάντως ότι η τάση είναι σταθερά πτωτική και συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Η εξοικονόμηση νερού, η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό των ταμιευτήρων γίνονται πλέον επιτακτικές.

Η Αθήνα, μια πόλη που υδρεύεται από λίμνες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, βλέπει το υδάτινο «δίχτυ ασφαλείας» της να στενεύει επικίνδυνα. Ο Μόρνος και οι αδελφές λίμνες της Στερεάς Ελλάδας δεν είναι ανεξάντλητες. Και το μήνυμα από τα φετινά στοιχεία είναι σαφές: το νερό είναι πολύτιμο και δεν περισσεύει.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

