Κύπρος: Μυστήριο με τον θάνατο Ρώσου στη ρωσική πρεσβεία - Τι έδειξε η νεκροψία

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος βρέθηκε νεκρός στην πρεσβεία της χώρας του στην Κύπρο, με τη νεκροψία να αποκαλύπτει ότι η αιτία θανάτου δεν ήταν φυσική και ότι «πιθανώς επρόκειτο για αυτοκτονία», δήλωσε αστυνομική πηγή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Το πτώμα ενός άνδρα ανακαλύφθηκε στο γραφείο του την Πέμπτη και η κυπριακή αστυνομία κλήθηκε στην πρεσβεία, αλλά δεν επετράπη στους αστυνομικούς να εισέλθουν στο κτίριο, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή, που διενεργήθηκε επί της σορού 48χρονου Ρώσου A.V. Panov, εργαζόμενου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία, έριξε φως για την αιτία θανάτου.

Δεν έλυσε ωστόσο το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε το μοιραίο ή και για τα παρεπόμενα από μια υπόθεση που από χθες το βράδυ απασχολεί έντονα την κυπριακή κοινή γνώμη.

Οι νέες πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου αναφέρουν πως η νεκροτομή, που διενεργήθηκε επί της σορού του Ρώσου, στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από την ιατροδικαστική Αγγελική Παπέτα, κατέδειξε ότι ο θάνατος επήλθε από ασφυξία λόγω βρόγχου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος έσπευσε να δηλώσει πως ο θάνατος του υπαλλήλου της πρεσβείας της Ρωσίας στη Λευκωσία δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Βύρωνος είπε πως η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον αφύσικο θάνατο ενός προσώπου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Στη συνέχεια, η σορός παραδόθηκε από τη ρωσική πρεσβεία στην Αστυνομία, έγινε η νεκροτομή από την οποία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Βύρωνος προσθέτοντας πως πλέον η σορός θα παραδοθεί στην πρεσβεία για να σταλεί στη Ρωσία.

Δεν μπορεί, ωστόσο, να κλείσει ο φάκελος της μυστήριας υπόθεσης, καθώς οι ανακριτές της Αστυνομίας ούτε έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα τεκμήρια, ούτε τους επιτράπηκε πρόσβαση στο γραφείο όπου είχε εντοπιστεί νεκρός ο Ρώσος, προκειμένου να μπορούν να επιβεβαιώσουν με επιστημονικά στοιχεία την ένδειξη της νεκροτομής ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Η περίεργη υπόθεση συνέβη το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν οι κυπριακές αρχές ενημερώθηκαν, με ώρες καθυστέρηση, ότι ο υπό αναφορά Ρώσος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο γραφείο του στην Πρεσβεία.

Υπενθυμίζεται ότι στο κλιμάκιο της Αστυνομίας που έσπευσε επιτόπου, δεν επετράπη είσοδος στο εσωτερικό της πρεσβείας, και η σορός παραδόθηκε στον προαύλιο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος, χωρίς να ανακοινωθεί ούτε καν το όνομά του.

Επιπλέον, ενώ αναφέρθηκε στους ανακριτές της Αστυνομίας ότι επρόκειτο για αυτοχειρία, και πως το θύμα είχε αφήσει και επιστολή, τους γνωστοποιήθηκε πως η επιστολή δεν επρόκειτο να τους παραδοθεί αλλά θα σταλεί στη Μόσχα.

Όπως αναφέρουν πρόσθετες πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο υπό αναφορά Ρώσος είχε δηλωθεί ως μέλος της διπλωματικής αποστολής της Πρεσβείας και ήταν επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, και με καθήκοντα που σχετίζονται με την Τεχνολογία Πληροφοριών.

Διαβάστε επίσης