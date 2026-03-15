Δολοφονία στην Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο φίλος του 20χρονου θύματος - Καταθέτει ενωπίον ανακρίτριας

Ο δικηγόρος του 19χρονου είχε επικοινωνήσει νωρίτερα σήμερα με τις αρχές και είπε πως ο νεαρός, θα προσέλθει να καταθέσει όσα γνωρίζει για το συμβάν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

  • Ο 19χρονος φίλος του 20χρονου θύματος προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να καταθέσει ενώπιον ανακρίτριας.
  • Ο δικηγόρος του είχε ενημερώσει νωρίτερα τις αρχές για την πρόθεση του πελάτη του να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.
  • Ο 19χρονος δεν πέρασε από την αστυνομία αλλά κατευθύνθηκε απευθείας στην ανακρίτρια.
  • Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 19χρονου και ενός ακόμη νεαρού για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων.
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ο 19χρονος που αναζητούνταν από τις αρχές, μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο δικηγόρος του 19χρονου είχε επικοινωνήσει νωρίτερα σήμερα με τις αρχές και είπε πως ο νεαρός, θα προσέλθει να καταθέσει όσα γνωρίζει για το συμβάν. Σημείωσε ωστόσο πως θα το κάνει ενώπιον της ανακρίτριας γι' αυτό και έφτασε στα δικαστήρια, χωρίς να περάσει από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που ο 19χρονος έφτασε στα δικαστήρια:

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη τόσο στον 19χρονο όσο και σε έναν ακόμη νεαρό, οι οποίοι ήταν μαζί με τον 20χρονο στην Καλαμαριά. Οι δύο κατηγορούνται για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον νέο αθλητικό νόμο και από κοινού.

Σήμερα η κηδεία του 20χρονου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύεται σήμερα ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στην καρδιά, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλαμαριά. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του νεαρού, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές και έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα.

Το πρώτο τραύμα εντοπίστηκε στην περιοχή των πλευρών, ενώ το δεύτερο, που αποδείχθηκε μοιραίο, ήταν απευθείας στην καρδιά και προκάλεσε τον θάνατό του.

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο φίλος του 20χρονου θύματος - Καταθέτει ενωπίον ανακρίτριας

