Τηλεθέαση: Εθνική Ελλάδας και MasterChef «ψήφισε» το κοινό

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Πέμπτης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Εθνική Ελλάδας και MasterChef «ψήφισε» το κοινό
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  • Ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας στον ALPHA κατέγραψε 21,3% τηλεθέαση στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «MasterChef» στο STAR σημείωσε 13,2% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό, κυριαρχώντας στο ηλικιακό κοινό 18
  • 54.
  • Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA είχε 17,1% τηλεθέαση στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.
  • Η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» στον ALPHA συγκέντρωσε 8,8% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό.
  • Στη late night ζώνη, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,4% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό.
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Ο ALPHA βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, το βράδυ της Πέμπτης, όχι με κάποια σειρά αλλά με το ματς της Σουηδίας απέναντι στην Εθνική μας Ελλάδα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας σημείωσε 21,3% στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «MasterChef» του STAR κράτησε ένα σταθερό μερίδιο, καταγράφοντας 13,2% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Στους τηλεθεατές 18-54, ο διαγωνισμός μαγειρικής κερδίζει το στοίχημα, σε μία ανταγωνιστική και πολυμορφική ζώνη.

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 17,1% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 19,5% στο σύνολο και 11,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ALPHA, η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» κράτησε συντροφιά στο 8,8% του συνόλου και στο 10,2% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t’ forget the lyrics», που επέστρεψε με νέο επεισόδιο, έκανε 6,8 και 8,1% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 13,4% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. «Η Μεγάλη εικόνα» του MEGA βρέθηκε στο 11,4% του συνόλου και στο 5,4% του δυναμικού κοινού.

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