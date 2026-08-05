Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας - Δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία
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Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ακόμα ηχηρό «μπαμ» αυτό το καλοκαίρι!

Μετά από αρκετά εμπόδια και αφού η υπόθεση πέρασε από σαράντα κύματα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία με τη μορφή του δανεισμού και οψιόν αγοράς!

Η διαπραγμάτευση με τη Σπαρτάκ Μόσχας ήταν δύσκολη και απαιτητική, αλλά την ώρα που η υπόθεση έδειχνε να στραβώνει ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ενισχυθεί ο σύλλογος.

Χάρη στις ενέργειες του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προλάβει και την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα!

Κάτι που σημαίνει πως ο 28χρονος (1,81μ.) διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ιατρικές εξετάσεις ο Λιβάι Γκαρσία πέρασε στη Ρωσία και ήταν άρτιες, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (6/8) προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.

Ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί την 11η φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τους Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ραστόντερ, Πένια, Τσάπρα, Σέχου, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι και τον Ζαρουρί, ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Λανς, μετά τον περσινό δανεισμό του.

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