Φωτιά – Αρτοποιός: Δασοκομάντος είχε ατύχημα στο πύρινο μέτωπο, έπαθε κάκωση στο πόδι

Snapshot Ένας δασοκόμαντος της 1ης ΕΜΟΔΕ τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς λόγω δύσβατου εδάφους.

Η πυρκαγιά στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική παραμένει ενεργή με τρεις επιχειρησιακούς άξονες σε διαφορετικές περιοχές.

Η περιοχή της Ψάθας και Λούμπας είναι σταθερή παρά την ύπαρξη μικρών καντηλακίων, με ευνοϊκό καιρό λόγω άπνοιας.

Ενεργές επιχειρήσεις γίνονται στην περιοχή του Κανδηλίου με χωματουργικές εργασίες και διανοίξεις, ενώ το βορειοανατολικό μέτωπο παρουσιάζει μικρή ύφεση.

Οι πυροσβέστες παραμένουν αφοσιωμένοι στην κατάσβεση, χωρίς να κάνουν βήμα πίσω παρά την κούραση. Snapshot powered by AI

Για τον τραυματισμό ενός δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ στο πεδίο των πυρκαγιών ενημέρωσε απόψε (04/08) ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

«Η ανθρώπινη ασφάλεια και ακεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι η πρώτιστη προτεραιότητά μας. Η μάχη είναι ακόμη ενεργή. Οι πυροσβέστες ενεργούν και μάλιστα, να σας αναφέρω ότι πριν από λίγο, ένας εκ των δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ είχε ένα μικρό ατύχημα, μία κάκωση στο πόδι του, κατεβαίνοντας σε δύσβατο σημείο και γύρισε το πόδι του λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφος. Ο αγώνας δεν έχει σταματήσει και δεν είναι ώρα για δηλώσεις, αλλά περισσότερο να δούμε πότε ακριβώς θα σταματήσει αυτή η πολύ δύσκολη πυρκαγιά, που ταλαιπωρεί και τους κατοίκους των περιοχών στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική αλλά και τους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν υπερβάλλει εαυτούς», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επιπλέον, τόνισε ότι «έχουμε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την Ψάθα και τη Λούμπα, το νότιο και νοτιοδυτικό κομμάτι, που είναι σταθερό, ωστόσο, υπάρχουν καντηλάκια. Σύμμαχός μας είναι ο καιρός, καθώς επικρατεί άπνοια. Οι δασοκομάντος ανεβαίνουν στα πιο δύσβατα σημεία.

Το δεύτερο κομμάτι, που είναι πιο ενεργό, είναι στην περιοχή του Κανδηλίου. Γίνονται χωματουργικές εργασίες και διανοίξεις. Το τρίτο σκέλος είναι το βορειοανατολικό, κοιτάζοντας προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, όπου επίσης παρουσιάζει μία μικρή ύφεση».

«Οι πυροσβέστες μας δεν θα κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω κι ας είμαστε κουρασμένοι, είναι επαγγελματίες και εκπαιδευμένοι. Δεν θα κάνουν βήμα πίσω, προκειμένου να σβήσουν και το τελευταίο καντηλάκι», προσέθεσε ο κ. Αρτοποιός.

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