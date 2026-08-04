Νεότερη ενημέρωση για τις φωτιές - Αρτοποιός: Δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι το τελευταίο καντηλάκι

Snapshot Η πυροσβεστική μάχη συνεχίζεται ενεργά με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Υπάρχουν τρεις επιχειρησιακοί άξονες δράσης στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα και Κανδήλι, με το μέτωπο στο νότιο και νοτιοδυτικό κομμάτι να είναι σταθερό αλλά με μικρές εστίες φωτιάς.

Οι πυροσβέστες, συνολικά 525, παραμένουν αποφασισμένοι να σβήσουν κάθε καντηλάκι παρά την κούραση και τις δύσκολες συνθήκες.

Οι καιρικές συνθήκες, όπως η άπνοια και το δύσβατο ανάγλυφο, επηρεάζουν την επιχείρηση και αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων εστιών κυρίως μετά το μεσημέρι.

Στην περιοχή του Κανδηλίου γίνονται χωματουργικές εργασίες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ στο βορειοανατολικό μέτωπο παρατηρείται μικρή ύφεση. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για τις φωτιές προχώρησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

«Στην απόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την πρώτη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα ήταν η ανθρώπινη ζωή. Η μάχη είναι ακόμη ενεργή. Ένας από τους δασοκομάντος είχε ατύχημα, γύρισε το πόδι του. Η μάχη συνεχίζεται. Έχουμε τρεις επιχειρησιακούς άξονες, Ψάθα και Λούμπα το ένα μέτωπο, νότιο και νοτιοδυτικό κομμάτι, που είναι σταθερό ωστόσο υπάρχουν καντηλάκια. Σύμμμαχός μας είναι ο καιρός, επικρατεί άπνοια. Οι δασοκομάντος ανεβαίνουν στα πιο δύσβατα σημεία.

Το δεύτερο κομμάτι που είναι πιο ενεργό είναι στην περιοχή του Κανδηλίου. Γίνονται χωματουργικές εργασίες και διανοίξεις.

Και το τρίτο κομμάτι το ΒΑ κοιτάζοντας προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή και εκεί παρουσιάζει μια μικρή ύφεση.

Οι πυροσβέστες μας δεν θα κάνουν ούτε ένα βήμα κι ας είμαστε κουρασμένοι. Είναι επαγγελματίες και εκπαιδευμένοι, δεν θα κάνουν βήμα πίσω προκειμένου να σβήσουν και το τελευταίο καντηλάκι. Επιχειρούν 525 πυροσβέστες. Θα απαιτηθεί χρόνος, δεν είναι θέμα ωρών, έχει δύσκολο ανάγλυφο και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν πυροδότησεις νέων εστιών, ιδιαιτέρως μετά το μεσήμέρι», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

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