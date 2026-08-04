Θρίλερ με τη δολοφονία της Σκωτσέζας: Κατέβηκε η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που ίδρυσε ο Αφγανός

Τι κίνησε τις υποψίες της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού μποξέρ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θρίλερ με τη δολοφονία της Σκωτσέζας: Κατέβηκε η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που ίδρυσε ο Αφγανός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που ίδρυσε ο Αφγανός κατηγορούμενος Σαρίφ Αχμαντζάι μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του κατέβηκε μετά τη δολοφονία της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρος.
  • Η Αμερικανίδα σύζυγος κατήγγειλε στις ελληνικές αρχές την ύποπτη συμπεριφορά του συζύγου της, οδηγώντας την έρευνα προς τον Αχμαντζάι.
  • Ο Αχμαντζάι παραδέχτηκε ότι βρήκε τη Ρος νεκρή και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό της για να προσποιηθεί ότι ήταν εκείνη.
  • Οι γονείς της Αμερικανίδας συζύγου είχαν εκφράσει εξαρχής αντίθεση στον γάμο της με τον Αχμαντζάι λόγω σοβαρών επιφυλάξεων για εκείνον.
  • Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Αχμαντζάι να μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της Ρος σε εγκαταλελειμμένο χώρο, ενώ συνελήφθη και χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο της συζύγου του την ημέρα της εξαφάνισης.
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Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρoς από τον Αφγανό μποξέρ, Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος μετά την αποτρόπαια πράξη του, μετέφερε το πτώμα της άτυχης 38χρονης σε βαλίτσα.

Μετά τις αποκαλύψεις για την ειδεχθή αυτή υπόθεση, η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που συνίδρυσε ο Αχμαντζάι μαζί με την Aμερικανίδα σύζυγο του στην Ελλάδα, έχει «κατέβει», όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που παραθέτει το Newsbomb. Το μήνυμα που εμφανίζεται όταν κάποιος πατάει στο loveeverynationathens.com, είναι το εξής: This domain isn’t connected to a site.

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Τον κατέδωσε η Αμερικανίδα σύζυγός του;

Στο μεταξύ ακόμη ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο έφερε στη δημοσιότητα η dailymail, στο δημοσίευμά της όπου φιλοξενούνται δηλώσεις μελών της οικογένειας της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δράστη της δολοφονίας.

Συγκεκριμένα, η βρετανική ιστοσελίδα, αφήνει να εννοηθεί πως η Αμερικανίδα είναι αυτή που επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και ενημέρωσε για τις υποψίες που είχε για τον σύζυγό της.

«Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για τον Αφγανό υπήκοο, αφού, όπως φαίνεται, η σύζυγός του ανέφερε την ύποπτη συμπεριφορά του συζύγου της στις 30 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι έλειπε, οπότε έλεγξε την τοποθεσία που μοιραζόταν μαζί της, η οποία έδειχνε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Ο Αχμαντζάι φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι βρήκε την Ρος ήδη νεκρή στο μπάνιο της.

Φέρεται να παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για να κάνει αναλήψεις μετρητών και ότι χρησιμοποίησε επίσης το κινητό της για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη.

Η σύζυγος του Αχμαντζάι άρχισε να υποψιάζεται όταν ανακοινώθηκε ότι είχε βρεθεί η σορός της Ρος. Έφυγε από το οικογενειακό σπίτι μαζί με το μωρό τους και έμεινε σε ξενοδοχείο.

Ο Αχμαντζάι της έδωσε 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο iPhone 17 Pro της Apple, αλλά εκείνη τα αρνήθηκε.

Τα παρέδωσε στην αστυνομία, πιστεύοντας ότι είχαν αγοραστεί με τα χρήματα της Ρος.

Σύμφωνα με πηγές [σ.σ. που επικαλείται η Daily Mail], οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην οικία της οικογένειας την 1η Αυγούστου και βρήκαν ένα μαύρο μεταλλικό αντίγραφο πιστολιού τύπου Glock και ένα μαύρο μαχαίρι στρατιωτικού τύπου».

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«Δεν θέλαμε να τον παντρευτεί»

Οι γονείς της Αλάινα Χολ, Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού είχαν εκφράσει από την αρχή την αντίθεσή τους στον γάμο της κόρης τους με τον δολοφόνο. Σύμφωνα με τη θεία της γυναίκας, οι γονείς της δεν είδαν ποτέ θετικά τη σχέση με τον Σαρίφ Αχμαντζάι και είχαν σοβαρές επιφυλάξεις για εκείνον, πριν ακόμη παντρευτούν.

Η θεία της Αλάινα, η Λίαν Χολ, είπε ότι ο αδελφός της, Τόμας, και η κουνιάδα της, Σούζαν είχαν πάντα σοβαρές αμφιβολίες για την επιλογή συζύγου της κόρης τους.

Όταν ρωτήθηκε για τον Σαρίφ, είπε στην Daily Mail: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, μόνο έχω ακούσει γι' αυτόν. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτεί την κόρη τους».

Το σώμα της 38χρονης Λίζα, βρέθηκε από έναν άστεγο άνδρα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Ο Αχμαντζάι συνελήφθη τη Δευτέρα για τον θάνατο της Σκωτσέζας εργαζόμενης σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Το βίντεο με τη βαλίτσα

Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τον δείχνουν να φεύγει από το διαμέρισμά του όπου διέμενε η Ρος με μια βαλίτσα και να την αφήνει εκεί που βρέθηκαν τα λείψανά της.

Ο πυγμάχος έχει καταγραφεί να κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ κρατώντας ένα μπλε σακίδιο. Φεύγει από τον εγκαταλελειμμένο χώρο περίπου 13 λεπτά αργότερα χωρίς τις σακούλες. Άλλα πλάνα που εξασφάλισε η αστυνομία φέρονται να τον δείχνουν να φτάνει στο διαμέρισμα της Ρος με αυτοκίνητο που ανήκε στη σύζυγό του, το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

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