ΗΠΑ: Κοριτσάκι έπαθε ασφυξία και πέθανε όταν το κεφάλι της σφήνωσε σε σετ παιδικής κουζίνας

Snapshot Ένα κοριτσάκι τριών ετών πέθανε από ασφυξία όταν το κεφάλι της σφήνωσε σε σετ παιδικής κουζίνας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Το παιδί βρισκόταν υπό επίβλεψη του συζύγου της νταντάς, που ήταν στον επάνω όροφο και δεν παρακολουθούσε άμεσα τα παιδιά στο σαλόνι.

Παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών και την νοσηλεία στο νοσοκομείο, το κοριτσάκι κατέληξε μετά από τέσσερις μέρες.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει σύνδεση του θανάτου με το περιστατικό ούτε έχει εκδώσει εντολή για συλλήψεις.

Οδηγία προς γονείς και φροντιστές είναι η συνεχής και ενεργή επίβλεψη των παιδιών για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα κοριτσάκι τριών χρονών να χάνει τη ζωή του επειδή το κεφάλι της σφήνωσε σε παιχνίδι-σετ κουζίνας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το κοριτσάκι με τον αδερφό της βρίσκονταν στο σπίτι της νταντάς που τα πρόσεχε, η οποία εκείνη την ώρα έλειπε από το σπίτι και είχε αφήσει τον σύζυγό της να τα επιβλέπει.

Όπως κατέθεσε ο άνδρας, βρισκόταν στον επάνω όροφο του σπιτιού και τα παιδιά στο σαλόνι του κάτω ορόφου, όπου έπαιζαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατέβαινε συχνά ώστε να τα ελέγξει και να τους δώσει σνακ για να φάνε, όταν κάποια στιγμή εντόπισε το κοριτσάκι με το κεφάλι σφηνωμένο στο παιχνίδι.

Άμεσα έσπευσε να το απεγκλωβίσει, όμως διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε και επιχείρησε να του δώσει τις Πρώτες Βοήθειες, μέχρι να έρθουν οι πρώτες ομάδες διάσωσης. Η τοπική αστυνομία ενημερώθηκε κατά τις 11 το πρωί για το περιστατικό και έστειλε αμέσως ομάδα, η οποία ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

Στη συνέχεια, μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε μετά από τέσσερις μέρες νοσηλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η άμεση σύνδεση του θανάτου της μικρής με το περιστατικό και έτσι η αστυνομία δεν έχει δώσει εντολή για συλλήψεις.

Ο αδερφός του κοριτσιού που βρισκόταν μαζί της εκείνη την ώρα, είπε ότι η μικρή έψαχνε τα παιχνίδια της που είχαν πέσει μέσα στο σετ κουζίνας.

Γείτονες της οικογένειας δήλωσαν πως οι γονείς ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά τους και τα αγαπούσαν πολύ.

Η πρόεδρος μίας οργάνωσης προστασίας παιδιών που εδρεύει στην περιοχή, εξέδωσε ανακοίνωση στους γονείς αλλά και τους φροντιστές, μετά το περιστατικό: «Τα παιδιά μας είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας, είναι το μέλλον μας και πρέπει να είμαστε παρόντες γι' αυτά, μέρα με τη μέρα», είπε. «Πρέπει να έχουμε ενεργή εποπτεία για να τους διατηρούμε ασφαλείς.»

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