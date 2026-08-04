Πύργος: Πρόστιμο 3.600 ευρώ σε άνδρα που έκαψε κλαδιά στο οικόπεδό του

Snapshot Σε άνδρα από τον Πύργο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.609,37 ευρώ για καύση κλαδιών στο οικόπεδό του κατά παράβαση της αντιπυρικής περιόδου.

Ο νομός Ηλείας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και ισχύει απαγόρευση καύσης φυτικής βλάστησης.

Η πυροσβεστική εντόπισε τον άνδρα μετά από καταγγελίες κατοίκων για καπνό και προχώρησε στην επιβολή του προστίμου.

Η καύση πραγματοποιήθηκε παρά την κίτρινη προειδοποίηση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την 4η Αυγούστου 2026. Snapshot powered by AI

Πρόστιμο 3.609,37 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άνδρα από τον Πύργο, καθώς έβαλε φωτιά σε κλαδιά εντός του οικοπέδου του, παρά τις ισχύουσες αυστηρές απαγορεύσεις λόγω αντιπυρικής περιόδου.

Παρόλο που ο νομός Ηλείας βρίσκεται σήμερα σε κίτρινη προειδοποίηση υψηλού κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιάς και η καύση κλαδιών απαγορεύεται, ο άνδρας αψήφησε όλους τους κινδύνους και έβαλε τη φωτιά, το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου.

Οι πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον καπνό, καθώς έγινε αντιληπτός από κατοίκους και προκάλεσε ανησυχία και εντόπισαν τον άνδρα, στον οποίο επέβαλαν υψηλό πρόστιμο.

Στην ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρονται τα εξής:«Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3609,37€, σήμερα 4 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας, σε ημεδαπό, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο δήμο Πύργου.»

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