Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά: Οκτώ διάσημα ζευγάρια που γνώρισαν την αληθινή αγάπη μετά τα 40

Snapshot Διάσημοι όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Κιμ Κατράλ και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ βρήκαν τον έρωτα μετά τα 40, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη δεν έχει ηλικιακά όρια.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παντρεύτηκε την Αμάλ Αλαμουντίν στα 53 του και απέκτησαν δίδυμα το 2017.

Η Κάμερον Ντίαζ παντρεύτηκε τον Μπέντζι Μάντεν στα 43 της και υπογραμμίζει τη σημασία της εξελικτικής σχέσης μέσα στον γάμο.

Η Χάλι Μπέρι και ο Βαν Χαντ ξεκίνησαν τη σχέση τους μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εστιάζοντας στη διανοητική σύνδεση πριν την προσωπική επαφή.

Η Τζούλιαν Μουρ και ο Μπαρτ Φρόιντλιχ έχουν 27 χρόνια γάμου, βασισμένο στην αμοιβαία επιθυμία να διατηρήσουν τη σχέση και στο χιούμορ. Snapshot powered by AI

Ο έρωτας δεν γνωρίζει όρια, ηλικίες ή στερεότυπα — και για ορισμένους διάσημους ήρθε όταν δεν τον περίμεναν.

Παρότι πολλοί celebrities παντρεύτηκαν σε νεαρή ηλικία, για κάποιους η αληθινή αγάπη εμφανίστηκε μετά τα 40, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή.

Από την Κιμ Κατράλ και τον Τζορτζ Κλούνεϊ μέχρι την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Τζέιμς Μπρόλιν, αυτοί είναι οι σταρ που βρήκαν τον έρωτα σε πιο ώριμη φάση της ζωής τους.

Κιμ Κατράλ και Ράσελ Τόμας

https://www.instagram.com/p/DZGJll9gzU5/

Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θεωρούνταν για χρόνια ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες του Χόλιγουντ, μέχρι τη στιγμή που η Αμάλ Αλαμουντίν μπήκε στη ζωή του και του έκλεψε την καρδιά, το 2013.

Ο πρωταγωνιστής του «Gravity» ήταν 53 ετών όταν έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και 11 χρόνια.

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ / AP

«Κατάλαβα αρκετά γρήγορα ότι ήθελα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την Αμάλ. Όταν της έκανα την πρόταση, δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ. Δεν είχε προηγηθεί κάποια κουβέντα του τύπου “ίσως θα έπρεπε να παντρευτούμε”», είχε δηλώσει ο ηθοποιός για τη στιγμή που ζήτησε από τη διακεκριμένη δικηγόρο να τον παντρευτεί.

«Της το ανακοίνωσα εντελώς ξαφνικά. Έχω στη ζωή μου έναν άνθρωπο για τον οποίο νοιάζομαι περισσότερο απ’ όσο έχω νοιαστεί ποτέ για οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο», είχε προσθέσει.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Βενετία το 2014, ενώ στις 6 Ιουνίου 2017 απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του, τον Αλεξάντερ και την Έλα.

Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ

Παρότι γνωρίζονταν και διατηρούσαν φιλική σχέση από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Κιάνου Ριβς έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί με τη σύντροφό του, Αλεξάντρα Γκραντ, μόλις το 2019. Εκείνος ήταν τότε 55 ετών και εκείνη 46.

Από τότε, το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και κατά καιρούς οι δυο τους ανταλλάσσουν τρυφερές χειρονομίες στις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Η Αλεξάντρα Γκραντ και ο Κιάνου Ριβς / AP

«Το θετικό στο να ερωτεύεσαι ως ενήλικας είναι ότι, όταν ξεκίνησε η σχέση μας, είχα ήδη δημιουργήσει τη δική μου καριέρα. Νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν εμφανιζόμαστε μαζί στο κόκκινο χαλί, αλλά αισθάνομαι εξίσου σίγουρη και όταν βρίσκομαι μόνη μου», ανέφερε.

«Η σχέση μας συνδυάζει την αλληλεξάρτηση με την ανεξαρτησία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», κατέληξε.

Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και Τζέιμς Μπρόλιν

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια εποχή κατά την οποία η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και ο Τζέιμς Μπρόλιν δεν ήταν μαζί. Στην πραγματικότητα, όμως, η σχέση τους ξεκίνησε το 1996, όταν εκείνη ήταν 54 ετών και εκείνος 56.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο τυχερός αισθάνομαι που μου συνέβη κάτι τέτοιο τόσο αργά στη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Μπρόλιν στον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουλίου 1998, δύο χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού.

«Κάθε βράδυ είναι μια καινούργια περιπέτεια. Ο ύπνος είναι χάσιμο χρόνου. Ανυπομονώ να τη δω ξανά το επόμενο πρωί», είχε προσθέσει για τη γυναίκα της ζωής του.

Ο Τζέιμς Μπρόλιν και η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

Κάμερον Ντίαζ και Μπέντζι Μάντεν

Η Κάμερον Ντίαζ βρήκε το δικό της «και έζησαν αυτοί καλά» στα 43 της, όταν παντρεύτηκε τον Μπέντζι Μάντεν τον Ιανουάριο του 2015, μόλις οκτώ μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους.

Μιλώντας το 2016 στην εκπομπή της Έλεν ΝτεΤζένερις, η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σημασία του γάμου και της κοινής εξέλιξης μέσα σε μια σχέση.

«Πιστεύω ότι ο γάμος, όταν σου επιτρέπει να εξελίσσεσαι μαζί με έναν άνθρωπο, είναι πολύ σημαντικός», είχε δηλώσει.

Η Κάμερον Ντίαζ / AP

Η ίδια συνέχισε αποκαλύπτοντας πως η έγγαμη ζωή τη βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.

«Κάποιος με ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στον γάμο και απάντησα ότι έμαθα τόσα πολλά για εμένα. Υπήρχαν πράγματα που δεν γνώριζα και δεν θα τα είχα ανακαλύψει ποτέ, αν δεν είχα τον σύζυγό μου να με βοηθήσει», εξήγησε.

Με χιούμορ, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η αυτογνωσία αυτή έχει και τη δύσκολη πλευρά της.

Ο Μπέντζι Μάντεν / AP

«Με ρώτησαν και ποιο είναι το χειρότερο στον γάμο. Είναι σαν να λες: “Έμαθα όλα αυτά τα πράγματα για τον εαυτό μου που θα προτιμούσα να μην ξέρω”. Και δεν θα τα είχα μάθει, αν δεν είχα παντρευτεί. Επομένως, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι», ανέφερε χαμογελώντας.

Η Κάμερον Ντίαζ και ο Μπέντζι Μάντεν, ο οποίος είναι επτά χρόνια νεότερός της, απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, τη Ράντιξ Μάντεν, στα τέλη του 2019.

Χάλι Μπέρι και Βαν Χαντ

Παρότι δεν έχουν αποκαλύψει πώς ακριβώς γνωρίστηκαν, η Χάλι Μπέρι και ο Βαν Χαντ έθεσαν τα θεμέλια της σχέσης τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσα από ατελείωτες τηλεφωνικές συνομιλίες, χωρίς να μπορούν να συναντηθούν από κοντά.

Ο Βαν Χαντ και η Χάλι Μπέρι / AP

«Αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πρώτα το μυαλό μας να συνδεθεί και να ανακαλύψουμε αν υπήρχε πραγματική χημεία μεταξύ μας, προτού εμπλακούν τα σώματά μας», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο AARP: The Magazine.

«Δεν είχα ξαναζήσει ποτέ κάτι με αυτόν τον τρόπο. Ερωτεύτηκα το μυαλό του και τις συζητήσεις μας», είχε προσθέσει.

Από τότε, η σχέση τους παραμένει δυνατή, με τους δύο να μοιράζονται συχνά κοινά στιγμιότυπα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Τζούλιαν Μουρ και Bart Freundlich

Όταν η Τζούλιαν Μουρ παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Μπαρτ Φρόιντλιχ το 2003, εκείνη ήταν 43 ετών και εκείνος 33. Η διαφορά ηλικίας, ωστόσο, δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο για το ζευγάρι, το οποίο μετρά πλέον συνολικά 27 χρόνια κοινής πορείας.

Ποιο είναι, λοιπόν, το μυστικό ενός τόσο ανθεκτικού γάμου;

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι και οι δύο πρέπει πραγματικά να θέλετε να είστε παντρεμένοι», είχε δηλώσει η Μουρ στην εκπομπή The Drew Barrymore Show το 2020.

«Έχω δει σχέσεις που δεν λειτουργούν, επειδή ο ένας από τους δύο δεν θέλει πραγματικά να βρίσκεται εκεί», είχε εξηγήσει.

Η Τζούλιαν Μουρ και Bart Freundlich / AP

«Πιστεύω ότι πρέπει και οι δύο να επενδύετε στη σχέση και να θέλετε να πετύχει. Και φυσικά, πρέπει να περνάτε καλά μαζί», πρόσθεσε.

Για τη βραβευμένη ηθοποιό, το χιούμορ αποτελεί επίσης βασικό συστατικό μιας ευτυχισμένης σχέσης.

«Θεέ μου, πρέπει πραγματικά να σε κάνει να γελάς. Αν δεν σε κάνει να γελάς, τότε η σχέση γίνεται αφόρητη», κατέληξε.

Σάλμα Χάγιεκ και Φρανσουά-Ανρί Πινό

Όταν ρωτήθηκε πώς γνώρισε τον μεγάλο της έρωτα, η Σάλμα Χάγιεκ είχε δηλώσει στο Town & Country: «Είναι μια απίστευτα ρομαντική και υπέροχη ιστορία, αλλά ανήκει σε εμένα. Δεν θέλω να την ευτελίσω μετατρέποντάς την σε αφήγηση μόνο και μόνο για να κάνω τον εαυτό μου πιο ενδιαφέρον».

Έκτοτε, η ηθοποιός προστατεύει με την ίδια αποφασιστικότητα τη σχέση της με τον πρόεδρο του ομίλου Groupe Artémis, Φρανσουά-Ανρί Πινό.

Οι δυο τους φέρεται να γνωρίστηκαν το 2006, ενώ την επόμενη χρονιά απέκτησαν την κόρη τους, Βαλεντίνα Παλόμα Πινό. Παντρεύτηκαν στο Παρίσι το 2009, όταν η Σάλμα Χάγιεκ ήταν 43 ετών.

Ο Φρανσουά-Ανρί Πινό και η Σάλμα Χάγιεκ / AP

«Παντρεύτηκα τον σωστό άνθρωπο», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους το 2017, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Harper’s Bazaar για τις 150 πιο καλοντυμένες γυναίκες.

«Αυτό είναι πιθανότατα το σημαντικότερο. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ό,τι κάνουμε. Θέλουμε ο άλλος να προσπαθεί και να εξελίσσεται και χαιρόμαστε όταν τον βλέπουμε να πετυχαίνει», είχε εξηγήσει.

Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι δεν διαθέτει ιδιαίτερα έντονη κοινωνική ζωή, καθώς προτιμά να περνά χρόνο μαζί.

«Μας αρέσει πραγματικά να είμαστε μαζί. Γι’ αυτό φροντίζουμε να περνάμε πολύ και ποιοτικό χρόνο ο ένας με τον άλλον», είχε προσθέσει.