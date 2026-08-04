Προστασία μετά από πυρκαγιά: 10 συμβουλές για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας
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Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενημερώνει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού που πρέπει να τηρούνται μετά από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών.
Συμβουλές καθαρισμού κατοικίας
- Χρησιμοποιήστε ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων.
- Φοράτε μακριά ρούχα, γάντια και κλειστά παπούτσια με χοντρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό.
- Μετά την επαφή με καμένα υπολείμματα, πραγματοποιήστε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων.
- Βρέξτε τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό, για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων.
- Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή συριγμός στην αναπνοή, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή
- Απορρίψτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή αιθάλη.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού.
- Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο.
- Καταναλώνετε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές.
- Μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, με στόχο την ενημέρωση και την προστασία της δημόσιας υγείας μετά από φυσικές καταστροφές.
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