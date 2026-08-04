Κτηνοτρόφοι: Αποζημιώσεις άνω των 4 εκατ. για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

Snapshot Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους 4.218.469 ευρώ σε 176 κτηνοτρόφους για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού.

Οι αποζημιώσεις αφορούν συνολικά 75.316 ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στα πλαίσια κτηνιατρικών μέτρων σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων δόθηκαν αποζημιώσεις 1.378.057 ευρώ σε 103 εκμεταλλεύσεις με 58.031 ζώα.

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο δόθηκαν αποζημιώσεις 2.840.412 ευρώ σε 73 εκμεταλλεύσεις με 17.285 ζώα.

Τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός μίας έως δύο εργάσιμων ημερών. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η καταχώριση και οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων σε 176 κτηνοτρόφους.

Το υπουργείο έδωσε ήδη εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος των αποζημιώσεων ύψους 4.218.469 ευρώ σε κτηνοτρόφους των οποίων θανατώθηκαν υποχρεωτικά τα ζώα τους εξαιτίας της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού.

Τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός μίας έως δύο εργάσιμων ημερών.

Ποιους αφορούν οι αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις αφορούν συνολικά 75.316 ζώα, τα οποία θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο εφαρμογής των κτηνιατρικών μέτρων για την αντιμετώπιση:

της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου,

στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου, του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1.378.057 ευρώ, οι οποίες αφορούν 103 εκμεταλλεύσεις και 58.031 θανατωθέντα ζώα.

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2.840.412 ευρώ, οι οποίες αφορούν 73 εκμεταλλεύσεις και 17.285 θανατωθέντα ζώα.

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