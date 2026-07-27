Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λόγω κλήσης προς κατάθεση σε 13 άτομα για προηγούμενες κινητοποιήσεις 

Ελένη Ευστρατίου

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη συγκεντρώθηκαν και πορεύτηκαν διαμαρτυρόμενοι για κλήσεις προς κατάθεση 13 ατόμων και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.
  • Ζητούν περισσότερα μέτρα για την πρόληψη του αφθώδους πυρετού, καθώς θεωρούν ανεπαρκή τα υπάρχοντα για την εξάλειψη της νόσου.
  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσε ερωτήματα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και επιτήρησης της επιζωοτίας.
  • Διαπιστώνονται εννέα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παρά τα μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και τέσσερις μήνες.
  • Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλλει μη λειτουργία των μισών κέντρων απολύμανσης και ζητά υποχρεωτικές απολυμάνσεις σε λιμάνι και οδικά σημεία με ευθύνη της Περιφέρειας και του κράτους.
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη.

Αφορμή της συγκέντρωσης ήταν η κλήση προς κατάθεση δεκατριών κτηνοτρόφων, αγροτών και συνδικαλιστών για τις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους, κατά τις οποίες προχώρησαν και σε αποκλεισμό του λιμανιού.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο lesvosnews, από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, με πλήθος κόσμου να διαμαρτύρεται για τις διώξεις σε βάρος τους, μιλώντας για ποινικοποίηση των αγώνων. Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε πορεία μέχρι την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι και η λήψη περισσότερων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί, καθώς όπως εξηγούν δεν είναι αρκετά για να αποτρέψουν την εξάλειψη της νόσου. Όπως γράφει το stonisi, oι συγκεντρωμένοι ζητούν να συνομιλήσουν με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, Στρατή Τσομπανέλλη, προκειμένου να του εκθέσουν τα προβλήματά τους και να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις διώξεις σε βάρος συναδέλφων τους.

Ο κ. Τσομπανέλλης πρότεινε να περάσει στο εσωτερικό του κτιρίου αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση. Οι κτηνοτρόφοι, ωστόσο, ζητούν από τον ίδιο να βγει έξω και να συνομιλήσει ανοιχτά με όλους τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση.

Ερωτήματα προς την Περιφέρεια θέτει το Υπουργείο

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το lesvosnews, θέτονται ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη εξάπλωσης της νόσου.

Το έγγραφο με ημερομηνία 23 Ιουλίου και θέμα «Αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης της επιζωοτίας του Αφθώδους Πυρετού στη Λέσβο», αναφέρει ότι η επιδημιολογική καμπύλη παρουσιάζει συνεχιζόμενη εξέλιξη της επιζωοτίας νόσου, παρά το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα μέτρα εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες διαπιστώθηκαν εννέα θετικά κρούσματα και το υπουργείο ζητά την επαναξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού. Παράλληλα, η Κτηνιατρική Υπηρεσία του υπουργείου θέτει ορισμένα ερωτήματα προς την Περιφέρεια:

  1. Εάν τα μέτρα εκρίζωσης εφαρμόζονται σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.
  2. Εάν οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το Υπουργείο τον Απρίλιο του 2026.
  3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος επιτήρησης.
  4. Εάν δίνεται προτεραιότητα στα Δημοτικά Διαμερίσματα όπου καταγράφεται επαναλαμβανόμενη εμφάνιση θετικών εστιών.
  5. Εάν ενισχύεται άμεσα η επιτήρηση στη ζώνη προστασίας των τριών χιλιομέτρων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώνεται με PCR η κυκλοφορία του ιού.
  6. Εάν αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και εάν έχουν ενισχυθεί τα κλιμάκια που δραστηριοποιούνται στις ζώνες προστασίας.
  7. Εάν λειτουργούν σε μόνιμη βάση απολυμαντικοί σταθμοί, πού ακριβώς βρίσκονται και εάν εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των τριών σταθμών απολύμανσης στο λιμάνι.
  8. Εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις των μέτρων και, εφόσον έχουν επιβληθεί, πόσες είναι και σε ποια είδη παραβάσεων αφορούν.

Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νησιού έχει καταγγείλει ότι τα μισά κέντρα απολύμανσης που έχουν τοποθετηθεί στο νησί δεν λειτουργούν και ζητά υποχρεωτικές απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου με ευθύνη της Περιφέρειας και του κράτους, όλο το 24ωρο.

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