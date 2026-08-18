Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη θερμική πίεση ξεκινά

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου
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  • Η Ελλάδα αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρή και παρατεταμένη θερμική εισβολή το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, με κορύφωση την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ειδικά στις αστικές περιοχές και τα πεδινά, λόγω της απουσίας ανέμων και της πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω από το Αιγαίο.
  • Από την Πέμπτη 27 Αυγούστου αναμένεται σταδιακή αλλαγή με ψυχρότερες αέριες μάζες να εισέρχονται στα βόρεια σύνορα της χώρας, ενώ η νότια Ελλάδα θα παραμείνει ακόμα υπό έντονη ζέστη.
  • Το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά με την επιστροφή ισχυρών βορείων ανέμων (μελτεμιών) στο Αιγαίο.
  • Οι υγειονομικές αρχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα λόγω της έντασης και διάρκειας του καύσωνα, με έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων.
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Ενώπιον μιας εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης θερμικής εισβολής αναμένεται να βρεθεί η χώρα μας το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).

Η ανάλυση των διαδοχικών χαρτών της ανώτερης ατμόσφαιρας (στα 850 hPa, περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) αποκαλύπτει μια κλασική διάταξη εδραίωσης ακραία θερμών αερίων μαζών, οι οποίες θα δοκιμάσουν τις αντοχές της χώρας για ημέρες, πριν το βόρειο ρεύμα φέρει την πολυπόθητη εκτόνωση.Η γέννηση και η κλιμάκωση του καύσωνα (24 - 25 Αυγούστου)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη θερμική πίεση ξεκινά τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Οι χάρτες του ECMWF δείχνουν μια εκτεταμένη «γλώσσα» εξαιρετικά θερμού αέρα να καλύπτει ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με το βαθύ κόκκινο χρώμα να «κλειδώνει» πάνω από την ελληνική επικράτεια.

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Την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 25 Αυγούστου, το σκηνικό εδραιώνεται. Οι θερμές μάζες παραμένουν σταθερές, χωρίς τάση υποχώρησης, ενώ οι ισοβαρείς καμπύλες των 1012 hPa μετατοπίζονται ελαφρώς, προμηνύοντας την εξασθένηση των ανέμων στα ηπειρωτικά, γεγονός που θα εντείνει το αίσθημα της δυσφορίας.

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)Η μέρα με το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον αλλά και τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η θερμική εισβολή φτάνει στο απόγειό της. Οι προγνωστικοί χάρτες χρωματίζονται με βαθύ καφέ και μαύρο χρώμα, αποτυπώνοντας την κορύφωση του καύσωνα στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

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Ταυτόχρονα, η πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στα 1008 hPa πάνω από το Αιγαίο λειτουργεί ως «ασπίδα» που σταματά τα ευεργετικά μελτέμια. Απουσία ανέμων, οι θερμοκρασίες στο έδαφος αναμένεται να εκτιναχθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις αστικές περιοχές και τα κλειστά πεδινά τμήματα της χώρας σε πραγματικό καζάνι.

Το πρώτο ρήγμα στα βόρεια

Η πρώτη αλλαγή της κυκλοφορίας αρχίζει να διαφαίνεται νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου. Ο χάρτης δείχνει ένα σαφές «ρήγμα» στα βόρεια σύνορα της χώρας.

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Μια ψυχρότερη μάζα αέρα, συνοδευόμενη από την άνοδο της πίεσης στα 1012 hPa, αρχίζει να πιέζει τον καύσωνα από τα βορειοδυτικά, φέρνοντας τις πρώτες ανάσες δροσιάς στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ωστόσο, η νότια Ελλάδα (Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα) παραμένει υπό την επήρεια των πολύ σκούρων, θερμών αποχρώσεων, βιώνοντας ακόμα μια ημέρα έντονης ζέστης.

Το τέλος του καύσωνα και η επιστροφή των μελτεμιών

Η οριστική κάθαρση έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ήδη από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 29 Αυγούστου, το σκηνικό αλλάζει άρδην. Οι ακραία θερμές μάζες εκτοπίζονται πλήρως από τον ελλαδικό χώρο. Στη θέση τους επικρατούν ανοιχτά κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα, που σηματοδοτούν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.Η δημιουργία ενός ισχυρού αντικυκλώνα (υψηλές πιέσεις) στα βόρεια Βαλκάνια, σε συνδυασμό με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργοποιεί ένα ισχυρό βόρειο ρεύμα.

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Τα μελτέμια επιστρέφουν δριμύτερα στο Αιγαίο.Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η θερμοκρασιακή εξομάλυνση ολοκληρώνεται. Το πορτοκαλί χρώμα κυριαρχεί στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, δείχνοντας ότι οι θερμοκρασίες στα 1500 μέτρα έχουν υποχωρήσει κοντά στους φυσιολογικούς για την εποχή 16-18°C. Η εναπομείνουσα ζέστη περιορίζεται στα νότια θαλάσσια τμήματα και την Κρήτη, ενώ το καλοκαίρι αποχαιρετά τον Αύγουστο με πολύ πιο ανθρώπινες και συμβατές για την εποχή συνθήκες.

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Οι υγειονομικές αρχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου στα μέσα της εβδομάδας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

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