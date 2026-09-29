Αραγτσί: Το Ιράν αναμένει απάντηση των ΗΠΑ έως αύριο – Νέες έμμεσες επαφές μέσω Κατάρ

Η Τεχεράνη περιμένει, σύμφωνα με τον Αμπάς Αραγτσί, την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον για τα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αραγτσί: Το Ιράν αναμένει απάντηση των ΗΠΑ έως αύριο – Νέες έμμεσες επαφές μέσω Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν αναμένει την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ έως αύριο για την αποκλιμάκωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.
  • Νέες έμμεσες επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν μέσω Καταριανών μεσολαβητών στη Νέα Υόρκη.
  • Η Τεχεράνη έχει παρουσιάσει συγκεκριμένους όρους για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Ουάσιγκτον και τη διεθνή κοινότητα.
  • Οι Καταριανοί μεσολαβητές κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
  • Η διαδικασία επικοινωνίας μέσω μεσολαβητών έχει αποκτήσει πλέον πιο σοβαρό χαρακτήρα.
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Το Ιράν αναμένει «ελπίζουμε έως αύριο» την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ιρανός υπουργός ανέφερε ότι στη Νέα Υόρκη έγιναν νέες έμμεσες επαφές με την αμερικανική πλευρά μέσω Καταριανών μεσολαβητών.

Όπως είπε, βασικός στόχος της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα ήταν να παρουσιαστεί η θέση της Τεχεράνης τόσο για τις περιφερειακές συγκρούσεις όσο και για την κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ.

Νέο σχέδιο από τους Καταριανούς μεσολαβητές

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει παρουσιάσει συγκεκριμένους όρους για την επαναλειτουργία του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος και ότι στόχος της ιρανικής αντιπροσωπείας ήταν αυτοί να γίνουν γνωστοί τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Καταριανοί μεσολαβητές κατέθεσαν στις τελευταίες επαφές νέες ιδέες, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Οι προτάσεις αυτές μεταφέρονται τώρα στην Ουάσιγκτον.

«Τέτοιου είδους επικοινωνίες και μηνύματα μέσω Καταριανών και Πακιστανών μεσολαβητών υπήρχαν πάντα. Τώρα όμως η διαδικασία έχει αποκτήσει πιο σοβαρό χαρακτήρα», ανέφερε.

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