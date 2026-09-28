Γλυφάδα: 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά 65χρονο με κοπίδι

Snapshot Ένας 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι σε 65χρονο σε οικοδομή στη Γλυφάδα λόγω οικονομικών διαφορών.

Ο 65χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» εκτός κινδύνου.

Ο 75χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ μετά το επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός 75χρονου και ενός 65χρονου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά στη Γλυφάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:30 οι δύο άντρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά την διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης, που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο μετά το επεισόδιο.

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