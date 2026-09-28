SpaceX: Η στιγμή που ο πύραυλος Starship του Έλον Μασκ προσγειώθηκε φλεγόμενος στον Ειρηνικό Ωκεανό

Το ταξίδι του Starship, το οποίο κατασκευάστηκε για να εκτοξεύει δορυφόρους Starlink της SpaceX και για να μεταφέρει μελλοντικές αποστολές της NASA στη Σελήνη, αναμενόταν να διαρκέσει 10 ώρες, αλλά τελικά περιορίστηκε μόνο σε τρεις λόγω ενός προβλήματος με τον κινητήρα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

SpaceX: Η στιγμή που ο πύραυλος Starship του Έλον Μασκ προσγειώθηκε φλεγόμενος στον Ειρηνικό Ωκεανό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πύραυλος Starship της SpaceX εκτοξεύτηκε από το Τέξας και μπήκε σε τροχιά για πρώτη φορά, παρά το πρόβλημα με έναν από τους τρεις κύριους κινητήρες.
  • Το ταξίδι του Starship περιορίστηκε σε τρεις ώρες αντί για τις αναμενόμενες δέκα λόγω τεχνικού προβλήματος.
  • Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το Starship εκτόξευσε 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς σε ύψος περίπου 269 χλμ.
  • Η εκτόξευση αποτελεί βασικό ορόσημο για την ανάπτυξη του Starship, που έχει καθυστερήσει σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του Έλον Μασκ.
  • Οι δορυφόροι Starlink V3 μπορούν να διαχειριστούν δέκα φορές περισσότερα δεδομένα από τους προηγούμενους, με στόχο την εκτόξευση 60 δορυφόρων ανά αποστολή μόλις το Starship τεθεί σε τακτική λειτουργία.
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Ο πύραυλος επόμενη γενιάς Starship της SpaceX, ο οποίος είχε εκτοξευτεί νωρίτερα σήμερα από το Τέξας και κατάφερε να μπει σε τροχιά για πρώτη φορά, προσγειώθηκε με επιτυχία, φλεγόμενος, στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Χιλής.

Η εκτόξευση του πυραύλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιδιαίτερας φιλόδοξης αποστολής της εταιρείας του Έλον Μασκ να αναπτύξει μια πρώτη παρτίδα δορυφόρων Starlink.

Δείτε την στιγμή της προσθαλάσσωσης:

Το μη επανδρωμένο όχημα, ύψους περίπου 40 ορόφων, το οποίο αποτελούνταν από τον πύραυλο-ενισχυτή Super Heavy και το κύριο σκάφος Starship, απογειώθηκε από την Starbase, την πόλη στο Τέξας που έχει στο επίκεντρο της το πρόγραμμα ανάπτυξης και εκτόξευσης πυραύλων της SpaceX.

Ωστόσο, μόλις έφτασε στο διάστημα, ένας από τους τρεις κύριους κινητήρες του Starship έσβησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ως αποτέλεσμα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Νταν Χούοτ, ανακοίνωσε, αρχικά, ότι ο πύραυλος αδυνατούσε να φτάσει σε τροχιά.

Αλλά λίγα λεπτά αργότερα, ο Χουότ αναθεώρησε την εκτίμηση του, αφού οι μηχανικοί τον ενημέρωσαν ότι το σκάφος μπορούσε ακόμα να επιχειρήσει να ενεργοποιήσει έναν βασικό κινητήρα, που θα του επέτρεπε να συνεχίσει την πορεία του προς την τροχιά.

Δείτε την στιγμή της εκτόξευσης:

Μόλις μπήκε σε τροχιά, το Starship άρχισε να εκτοξεύει έναν-έναν 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς, σε υψόμετρο περίπου 269 χλμ.

Δείτε το Starship να εκτοξεύει δορυφόρους:

Το ταξίδι του Starship, το οποίο κατασκευάστηκε για να εκτοξεύει δορυφόρους Starlink της SpaceX και για να μεταφέρει μελλοντικές αποστολές της NASA στη Σελήνη, αναμενόταν να διαρκέσει 10 ώρες, αλλά τελικά περιορίστηκε μόνο σε τρεις λόγω του προβλήματος με τον κινητήρα.

Γιατί η εκτόξευση αποτελεί βασικό ορόσημα για την SpaceX

Η επίτευξη της τροχιάς αποτελεί ένα βασικό ορόσημο για κάθε νέο πύραυλο που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία στο διάστημα. Για το Starship, ωστόσο, ήταν ένα επίτευγμα που καθυστέρησε σημαντικά, καθώς ο Έλον Μασκ είχε κάποτε προβλέψει ότι θα η εταιρεία του θα το είχε καταφέρει μέχρι το 2022. Η εκτόξευση της Δευτέρας είναι η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εκτόξευση των νέων δορυφόρων V3 Starlink της SpaceX ισοδυναμεί με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε προβλεπόμενα έσοδα για το τμήμα Starlink της εταιρείας.

Σύμφωνα με την SpaceX, οι δορυφόροι Starlink V3 της συγκεκριμένης αποστολής μπορούν να διαχειριστούν 10 φορές περισσότερα δεδομένα από τους προκατόχους τους, τους μίνι-δορυφόρους V2, τους οποίους η εταιρεία εκτοξεύει με τους πυραύλους Falcon 9, που αποτελούν το βασικό της μέσο.

Επιδιώκοντας να αναπτύξει τον δορυφορικό του σχηματισμό ευρυζωνικής σύνδεσης με ταχύτερο ρυθμό, ο Μασκ επιθυμεί να εκτοξεύει τους V3 σε παρτίδες των 60 ανά εκτόξευση, μόλις το Starship τεθεί σε τακτική λειτουργία — ένας στόχος που τώρα επιδιώκει να επιτύχει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ένας κρίσιμος στόχος για την 14η αποστολή του Starship θα είναι η επιβίωση του πυραύλου κατά την πτήση επιστροφής του στη Γη, ξεκινώντας με την ενεργοποίηση ενός κινητήρα Raptor για να βγει εκτός τροχιάς ενώ βρίσκεται ακόμη στο διάστημα και στην συνέχεια να βρει την ακριβή γωνία για να μπορέσει να εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα.

Η τελική ελεγχόμενη κάθοδος του διαστημικού σκάφους έχει σχεδιαστεί ώστε να κορυφωθεί με έναν ελιγμό των προωθητήρων που θα αναστρέψει το σκάφος κάθετα, έτσι ώστε να προσγειωθεί στη θάλασσα με την πλώρη προς τα πάνω.

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