Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 επιτυχόντες δεν έκαναν εγγραφή - Η ακρίβεια και η στέγη οι βασικές αιτίες

Snapshot Περίπου 400 επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν εγγράφηκαν, με βασικούς λόγους το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης.

Ανάμεσα στους μη εγγεγραμμένους ήταν και φοιτητές που πέρασαν στην Ιατρική και σε Πολυτεχνικά Τμήματα.

Ο αριθμός των νέων φοιτητών εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά έως το 2040, παρά τη σταθερή προσφορά θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρύτανης υποστήριξε την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγχωνεύσεων τμημάτων και πανεπιστημίων.

Το πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση και διαθέτει φοιτητικές εστίες για όσους πληρούν τα κριτήρια, παρά τα υψηλά ενοίκια στην αγορά. Snapshot powered by AI

Περίπου 400 επιτυχόντες δεν έκαναν φέτος εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης των φοιτητών να είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν θα μεταβούν στις σχολές τους.

Μάλιστα, μεταξύ των επιτυχόντων που δεν πραγματοποίησαν εγγραφή ήταν και μαθητές που πέρασαν στην Ιατρική, αλλά και σε Πολυτεχνικά Τμήματα.

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, στην ΕΡΤ, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων.

Τι είπε για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Ο πρύτανης τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμημάτων.

Αναφερόμενος στη φοιτητική μέριμνα, υπογράμμισε ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Διευκρίνισε, όμως, ότι όσοι φοιτητές και φοιτήτριες πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, ενώ το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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