Νεπάλ: Συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση πλαγιάς βουνού

Snapshot Κατέρρευσε πλαγιά βουνού στην περιοχή Μουστάγκ του Νεπάλ λόγω έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Έχουν καταγραφεί 21 νεκροί και 5 αγνοούμενοι, ενώ οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

Οι πλημμύρες και κατολισθήσεις έκοψαν μετακινήσεις και προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους και υποδομές.

Οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω ξαφνικές πλημμύρες και καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν προσεκτικοί και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις.

Οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και παροχής προσωρινής στέγασης συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Μέρος ενός βουνού κατέρρευσε σε ένα ποτάμι στην περιοχή Μουστάγκ του Νεπάλ, αφού οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το al Jazeera καταγράφει την ένταση του φαινομένου.

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Οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω ξαφνικές πλημμύρες στη χώρα, καθώς η στάθμη των ποταμών συνεχίζει να ανεβαίνει.

Συνολικά, 21 άτομα έχουν σκοτωθεί και 5 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από αρκετές ημέρες έντονων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπαλέντρα Σαχ και τις αρμόδιες αρχές της χώρας για την αντιμετώπιση καταστροφών

Ο Σαχ δήλωσε την Κυριακή ότι οι τραυματίες λάμβαναν ιατρική περίθαλψη, ενώ οι αρχές συνέχιζαν τις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και παροχής προσωρινής στέγασης. Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις διακόψαν τις μετακινήσεις σε αρκετές περιοχές και προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους και άλλες υποδομές.

Προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος δεν είχε περάσει, προτρέποντας τον κόσμο να παραμείνει προσεκτικός, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι συνέχιζαν να πλήττουν τμήματα της χώρας. Οι αρχές έχουν συμβουλεύσει τους κατοίκους των παραποτάμιων και ορεινών περιοχών να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

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