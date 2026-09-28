Η γέφυρα 13 τόνων που γυρίζει ανάποδα για να περάσουν τα πλοία
Μια γέφυρα 13 τόνων στο Λονδίνο γυρίζει ολόκληρη ανάποδα για να αφήσει τα σκάφη να περάσουν και κινείται χειροκίνητα με τη βοήθεια ενός ανθρώπου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μπορεί μια γέφυρα βάρους 13 τόνων να γυρίσει ολόκληρη ανάποδα και να κινηθεί με τη δύναμη ενός ανθρώπου; Στο Cody Dock του Λονδίνου, η απάντηση είναι «ναι».
Η ιδιαίτερη χαλύβδινη γέφυρα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πεζούς και σκάφη. Όταν χρειάζεται να περάσει ένα πλοιάριο από την είσοδο του παλιού dock, ολόκληρη η κατασκευή κυλά πάνω σε ειδικές τροχιές και περιστρέφεται, αφήνοντας ελεύθερο το πέρασμα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών
14:39 ∙ ANNOUNCEMENTS
Μια νέα εποχή ξεκινά για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα
14:33 ∙ LIFESTYLE