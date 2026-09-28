Η γέφυρα 13 τόνων που γυρίζει ανάποδα για να περάσουν τα πλοία

Μπορεί μια γέφυρα βάρους 13 τόνων να γυρίσει ολόκληρη ανάποδα και να κινηθεί με τη δύναμη ενός ανθρώπου; Στο Cody Dock του Λονδίνου, η απάντηση είναι «ναι».

Η ιδιαίτερη χαλύβδινη γέφυρα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πεζούς και σκάφη. Όταν χρειάζεται να περάσει ένα πλοιάριο από την είσοδο του παλιού dock, ολόκληρη η κατασκευή κυλά πάνω σε ειδικές τροχιές και περιστρέφεται, αφήνοντας ελεύθερο το πέρασμα.

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