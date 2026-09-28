Βρετανία: Η Δύναμη Κουντς του Ιράν πίσω από τους 5 τρομοκράτες στην αεροπορική βάση;

Snapshot Πέντε τρομοκράτες συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF στο Γκλόστερσαϊρ, με πιθανή σύνδεση με τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η βάση RAF Fairford χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για ιρανική ανάμειξη.

Η σύλληψη οφείλεται στην παρατηρητικότητα μιας αγρότισσας που ειδοποίησε την αστυνομία για ύποπτη ομάδα ανδρών κοντά στη βάση.

Η Δύναμη Κουντς εκτελεί ειδικές επιχειρήσεις και στρατιωτική κατασκοπεία εκτός Ιράν, ενώ έχει εμπλακεί σε στρατολόγηση και εκπαίδευση σιιτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αποκαλύψει πολλαπλές τρομοκρατικές επιχειρήσεις του Ιράν στην Ευρώπη, με τη Μονάδα 840 της Δύναμης Κουντς να λειτουργεί ως δίκτυο στρατολόγησης και εξαγωγής τρομοκρατίας. Snapshot powered by AI

Έντονη είναι η φημολογία ότι τα 5 άτομα που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο Γκλόστερσαϊρ της Βρετανίας ενδέχεται να συνδέονται με την επίλεκτη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Οι βρετανικές αρχές ερευνούν τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε σύνδεση των τρομοκρατών με το Ιράν. Ως το πιο πιθανό θεωρείται ένα κίνητρο που συνδέεται με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για την έρευνα και μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Επίσης εξετάζεται οι συλληφθέντες να ήταν μέρος μίας επιχείρησης σαμποτάζ της Ρωσίας ή μιας ισλαμιστικής συνωμοσίας.

Ωστόσο η συγκεκριμένη αεροπορική βάση της RAF χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, που σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Αυτό ενισχύει τις φήμες ότι πίσω από τους συλληφθέντες βρίσκεται η Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι οι συλληφθέντες παρακολουθούνταν από τις ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό.

Επιπλέον η αγρότισσα η οποία είδε τους τρομοκράτες και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε και τους συνέλαβε, ανέφερε σε βρετανικά ΜΜΕ ότι φαίνονται να κατάγονται από τη Μέση Ανατολή.

Εάν πράγματι επιβεβαιωθεί η σύνδεση των τρομοκρατών με το Ιράν τότε θεωρείται πιθανό να έχουν σχέση με την επίλεκτη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Δύναμη Κουντς: Ειδικές επιχειρήσεις και στρατιωτική κατασκοπεία

Η Δύναμη Κουντς είναι ένα από τα πέντε Σώματα των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ιδρύθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν με στόχο να προστατεύσουν το καθεστώς των μουλάδων. Η Δύναμη Κουντς δημιουργήθηκε το 1988 με αποστολή τις ειδικές επιχειρήσεις εκτός ιρανικού εδάφους και την στρατιωτική κατασκοπεία. Το αμερικανικό αντίστοιχο της Δύναμης είναι η CIA. Το συγκεκριμένο σώμα εδώ και χρόνια έχει αναλάβει την κινητοποίηση, ενίσχυση και εκπαίδευση των σιιτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι οποίες στηρίζονται από την Τεχεράνη.

Επικεφαλής πιστεύεται ότι είναι ο ταξίαρχος, Ισμαήλ Καανί, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση τον Ιανουάριο του 2020, αφού οι ΗΠΑ σκότωσαν τον προκάτοχό του, Κασέμ Σολεϊμανί, σε επίθεση drone στη Βαγδάτη. Ωστόσο μετά την δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα ο Καανί, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, ανακρίθηκε από τους Ιρανούς για το εάν βοήθησε τους Ισραηλινούς. Το 2024 εμφανίστηκε σε κηδεία Ιρανού στρατηγού στην Τεχεράνη αλλά δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για την τύχη του.

Ο διοικητής της Δύναμης «Κουντς» Ισμαήλ Καάνι, παρευρίσκεται στην τελετή κηδείας του εκλιπόντος στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης, Αμπάς Νιλφορουσάν. 15 Οκτωβρίου 2024. AP

Πώς μία αγρότισσα οδήγησε στη σύλληψη 5 τρομοκρατών

Τα σχέδια για τρομοκρατικό χτύπημα κατέρρευσαν εξαιτίας της παρατηρητικότητας μίας αγρότισσας η οποία ειδοποίησε την αστυνομία και τα πέντε άτομα συνελήφθησαν κοντά σε αεροπορική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) στο Γκλόστερσαιρ. Την βάση RAF Fairford χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Η γυναίκα είπε ότι ενημέρωσε τις αρχές όταν είδε «μία μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και μάσκες» να περιφέρονται κοντά στα δέντρα». «Όταν με είδαν, έτρεξαν μπροστά μου, μερικοί προς το χωράφι και άλλοι προς το γειτονικό χωριό. Τότε συνειδητοποίησα ότι συνέβαινε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο», ανέφερε η αγρότισσα.

Εξήγησε ότι αμέσως τηλεφώνησε στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αλλά δεν απαντούσε κανείς. Τότε το ένστικτό της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά την οδήγησε να καλέσει την αστυνομία. «Μέσα σε 10 λεπτά το χωριό γέμισε με ένοπλους αστυνομικούς. Νομίζω ότι ήταν καθαρή τύχη που έφτασα στο χωριό περίπου την ίδια ώρα με τα φορτηγά (σ.σ. των τρομοκρατών», πρόσθεσε.

«Είμαι απολύτως έκπληκτη που εγώ ως απλό μέλος του κοινού, το είδα και το ανέφερα. Πιστεύω ότι η κλήση μου στην αστυνομία ανέτρεψε ό,τι σχέδια κι αν είχαν», τόνισε η γυναίκα. Επίσης εκτίμησε ότι υπήρξαν κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στους συλληφθέντες και τα φορτηγά τους να πλησιάσουν τόσο σε κατοικίες. Η γυναίκα είπε στο BBC ότι τα τρία λευκά φορτηγάκια ήταν σταθμευμένα λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια των γειτόνων — ενώ όσοι κοιμόντουσαν μέσα δεν είχαν ιδέα για τον πιθανό κίνδυνο.

«Πρέπει να μπορούμε να εμπιστευόμαστε ότι οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των απειλών προς τις κοινότητες που ζουν και εργάζονται σε κοντινή απόσταση από τη βάση», τόνισε. «Δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο κάποιος σαν εμένα να ειδοποιήσει τη RAF Fairford για την παρουσία τριών μεγάλων ύποπτων οχημάτων και μιας ομάδας μασκοφόρων ανδρών», υπογράμμισε.

Τρομοκρατικά σχέδια στην Ευρώπη και η σύνδεση με το Ιράν

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αποκαλύψει τρομοκρατικές επιθέσεις και επιχειρήσεις του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνονται από δολοφονίες, απαγωγές και επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων και χτυπήματα κατά εβραϊκών στόχων.

Ο γενικός διευθυντής της βρετανικής MI5, η οποία είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε βρετανικό έδαφος, Κεν Μακ Κάλουμ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο του 2025 ότι η υπηρεσία του είχε εντοπίσει περισσότερες από είκοσι δυνητικά θανατηφόρες συνωμοσίες που συνδέονταν με το Ιράν μέσα σε ένα μόνο έτος.Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων ήταν ότι ως μεσάζοντες χρησιμοποιήθηκαν ποινικοί εγκληματίες και μέλη συμμοριών.

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι ο Ραμίν Γιεκταπαράστ, ένας Γερμανο-ιρανός αρχηγός και πρώην μέλος της συμμορίας Hells Angels, ο οποίος στρατολογήθηκε από τη Δύναμη Κουντς για επιθέσεις κατά εβραϊκών χώρων στη Γερμανία. Ο Γιεκταπαράστ ήταν ύποπτος ότι συνέβαλε στην οργάνωση επιθέσεων εναντίον συναγωγών στο Έσσεν και στο Μπόχουμ τον Νοέμβριο του 2022, όπου, σύμφωνα με αναφορές, έπεσαν πυροβολισμοί και μολότοφ. Πηγές δυτικών μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν αργότερα τον Γιεκταπαράστ σχετικά με την σχέση του με το ιρανικό καθεστώς.

O Ραμίν Γιεκταπαράστ

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, λέγεται ότι παρείχε πληροφορίες σχετικά με τους Ιρανούς χειριστές του και μελλοντικούς στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες φέρονται να απέτρεψαν νέες επιθέσεις στην Ευρώπη. Ο Γιεκταπαράστ είχε διαφύγει στο Ιράν πριν από την προγραμματισμένη δίκη του στη Γερμανία για τη δολοφονία και τον διαμελισμό ενός συναδέλφου μοτοσικλετιστή το 2014. Αργότερα δολοφονήθηκε από την ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, πριν από το θάνατό του, πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι είχε στρατολογηθεί από τη Δύναμη Κουντς λόγω της φήμης του ως βίαιου αρχηγού συμμορίας με εκτεταμένο δίκτυο επαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με την υπόθεση, οι Ιρανοί εκτιμούσαν την προθυμία του να εκτελέσει οποιαδήποτε επίθεση του ζητούσαν.

Η Μονάδα 840

Στη συνέχεια, ο Γιεκταπαράστ παραδόθηκε στη λεγόμενη «Μονάδα 840» της Δύναμης Κουντς. Η συγκεκριμένη μονάδα περιγράφεται από πηγές των δυτικών μυστικών υπηρεσιών ως το σημείο όπου στρατολογούνται κατάσκοποι και τρομοκράτες και γίνεται η «εξαγωγή» της τρομοκρατίας στο εξωτερικό.

Ιρανοί αποστάτες και πηγές των δυτικών μυστικών υπηρεσιών έχουν περιγράψει τη Μονάδα 840 ως ένα δίκτυο εγκληματιών που λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν και δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη.

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