Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

Snapshot Θα εφαρμοστεί νέα ψηφιακή μεθοδολογία για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης με χρήση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης για αύξηση της διαφάνειας.

Η νέα διαδικασία θα θεσμοθετηθεί με διάταξη νόμου στο επόμενο διάστημα.

Τα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς αυξάνονται, με 4.200 περισσότερα δρομολόγια στο Μετρό το πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Από 1η Οκτωβρίου, οι πρότυπες γραμμές στα αστικά λεωφορεία αυξάνονται από 15 σε 20, με στόχο το 50% των επιβατών να τις χρησιμοποιεί.

Στην Αττική κυκλοφορούν 1.075 νέα λεωφορεία, ενώ εγκαθίστανται κάμερες σε λεωφορεία της ΟΣΥ για βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται σύντομα σχετικά με τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης με στόχο να μπει τέλος στο «αλισβερίσι» για απόκτηση της σχετικής άδειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας στην ΕΡΤ αποτύπωσε τη νέα μεθολογία, η οποία σύντομα αναμένεται να γίνει πράξη. «Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες, εκεί θα υπάρξουν παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη διαφορετική ψηφιακή παρακολούθηση του πρακτικού σκέλους των εξετάσεων με έναν μηχανισμό ψηφιακότερο μέσω καμερών, μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να μπορέσουμε εκεί να βάλουμε μια μεγαλύτερη τάξη και να έχουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια στο κομμάτι της πρακτικής εξέτασης», είπε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε: «Θέλουμε να επενδύσουμε στο κομμάτι της διαφάνειας της εξέτασης. Θα σχηματοποιηθεί μέσω διάταξης νόμου το επόμενο διάστημα»

Τι είπε για τα Μέσα Μεταφοράς

Κατά τα λοιπά έκανε λόγο για περισσότερα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς και σημείωσε πως στόχος είναι η συντήρηση των μέσων. Όπως ανέφερε 4.200 περισσότερα δρομολόγια έχουν καταγραφεί το πρώτο 8μηνο του 2026 στο Μετρό.

Στα αστικά λεωφορεία από 1η Οκτωβρίου αυξάνονται οι πρότυπες γραμμές από 15 σε 20. Στόχος του υπουργείου είναι το 50% των επιβατών να μπορεί να αξιοποιεί τις πρότυπες γραμμές.

Σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, τέλος, 1075 από τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αττική είναι νέα, ενώ έχει καταγραφεί και σαφής μείωση των χρονοαποστάσεων.

«Έχουμε 25 κάμερες σε λεωφορεία της ΟΣΥ και θα εγκτασταθούν άλλες 200», τόνισε.

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