Snapshot Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν σημαντικό προπονητή του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέθανε σε ηλικία 77 ετών μετά από μακρά και επιτυχημένη πορεία στον αθλητισμό.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητικού χώρου.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα κοιμητήρια της Θέρμης μετά την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο «αντίο» στον Σούλη Μαρκόπουλο λένε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη, αποχαιρετώντας έναν από τους ανθρώπους που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό μπάσκετ.

Στεφάνια στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών INTIME SPORTS

Ο έμπειρος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από μια μακρά και σημαντική πορεία στους πάγκους του ελληνικού αθλητισμού. Η παρουσία του συνδέθηκε για δεκαετίες με το μπάσκετ, ενώ το όνομά του ταυτίστηκε ιδιαίτερα με τη Θεσσαλονίκη και τις ομάδες της.

Φίλοι, συγγενείς και κόσμος του ελληνικού μπασκετ αποχαιρετούν τον Σούλη Μαρκόπουλο INTIME SPORTS

Αυτή την ώρα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αθλητές, παράγοντες και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ συγκεντρώνονται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου στις 11:30 το πρωί τελείται η νεκρώσιμη ακολουθία.

Στεφάνια στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών INTIME SPORTS

Άνθρωποι από τον αθλητικό χώρο βρίσκονται εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποχαιρετήσουν έναν προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές του ελληνικού μπάσκετ.

Φίλοι, συγγενείς και κόσμος του ελληνικού μπασκετ αποχαιρετούν τον Σούλη Μαρκόπουλο INTIME SPORTS

Μετά την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας, θα ακολουθήσει η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου στα κοιμητήρια της Θέρμης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.