Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο
Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ τιμούν σήμερα τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Snapshot
- Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν σημαντικό προπονητή του ελληνικού μπάσκετ.
- Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέθανε σε ηλικία 77 ετών μετά από μακρά και επιτυχημένη πορεία στον αθλητισμό.
- Η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητικού χώρου.
- Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα κοιμητήρια της Θέρμης μετά την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας.
Το τελευταίο «αντίο» στον Σούλη Μαρκόπουλο λένε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη, αποχαιρετώντας έναν από τους ανθρώπους που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο έμπειρος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από μια μακρά και σημαντική πορεία στους πάγκους του ελληνικού αθλητισμού. Η παρουσία του συνδέθηκε για δεκαετίες με το μπάσκετ, ενώ το όνομά του ταυτίστηκε ιδιαίτερα με τη Θεσσαλονίκη και τις ομάδες της.
Αυτή την ώρα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αθλητές, παράγοντες και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ συγκεντρώνονται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου στις 11:30 το πρωί τελείται η νεκρώσιμη ακολουθία.
Άνθρωποι από τον αθλητικό χώρο βρίσκονται εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποχαιρετήσουν έναν προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές του ελληνικού μπάσκετ.
Μετά την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας, θα ακολουθήσει η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου στα κοιμητήρια της Θέρμης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.