Πλάκα: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν

Snapshot εκίνησαν οι αναλυτικές αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια της Πλάκας που επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Οι μηχανικοί ελέγχουν τη στατικότητα και την επικινδυνότητα των κατασκευών, με έμφαση στο νεοκλασικό κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι εκτενέστεροι έλεγχοι θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών της ΕΜΑΚ και την απομάκρυνση των μηχανημάτων.

Η πρώτη αυτοψία έγινε την ημέρα της έκρηξης, αλλά δεν ήταν πλήρης λόγω των συνθηκών και των σωστικών επιχειρήσεων.

Οι αυτοψίες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή απομάκρυνση των συντριμμιών και την αποκατάσταση της περιοχής. Snapshot powered by AI

Την εικόνα των καταστροφών που άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα επιχειρούν να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς από σήμερα ξεκινούν οι αναλυτικές αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια της περιοχής.

Μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν λεπτομερείς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα και κυρίως να αξιολογηθεί η στατικότητα και η επικινδυνότητα των κατασκευών που επηρεάστηκαν.

Οι αυτοψίες θα επεκταθούν στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο νεοκλασικό κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και στα γειτονικά ακίνητα που υπέστησαν τις σοβαρότερες φθορές.

Ωστόσο, οι πιο εκτεταμένοι έλεγχοι θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αφού ολοκληρωθούν οι έρευνες των συνεργείων της ΕΜΑΚ και απομακρυνθούν τα μηχανήματα από το σημείο.

Η πρώτη αυτοψία είχε γίνει την ημέρα της έκρηξης

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας είχε βρεθεί στο σημείο ήδη από την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Ωστόσο, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και η παράλληλη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ενός πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν δώσει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών, ώστε να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις με ασφάλεια και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα ή επιβαρύνσεις στις κατασκευές.

«Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων», λέει το κλιμάκιο μηχανικών

Στο σημείο της φονικής έκρηξης στην Πλάκα βρέθηκε κλιμάκιο μηχανικών, στο οποίο συμμετείχε και ο πολιτικός μηχανικός Τάσος Ζαχαρόπουλος, προκειμένου να εξετάσει από κοντά την εικόνα που παρουσιάζουν τα γειτονικά κτίρια και τις επιπτώσεις που προκάλεσε το ισχυρό ωστικό κύμα.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να ελεγχθεί όχι μόνο ό,τι είναι ορατό, αλλά και τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχουν προκληθεί στη θεμελίωση των όμορων κτιρίων.

«Πολλές φορές αυτές οι εκρήξεις, γιατί περί έκρηξης πρόκειται, μπορεί να δημιουργήσουν ισχυρή δόνηση και πρόβλημα στη θεμελίωση των όμορων και γειτονικών κτιρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει τακτική επιτήρηση, ιδιαίτερα σε παλαιότερες κατασκευές.

«Για να κατοικηθεί κάποιος χώρος, είτε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη είτε για να ενοικιαστεί ως επαγγελματική στέγη, θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει πιστοποιητικό στατικής επάρκειας».

Αναφερόμενος στην εικόνα που αντίκρισε στο σημείο, ο πολιτικός μηχανικός υποστήριξε ότι η κατάσταση του κτιρίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

«Το γεγονός όμως ότι το κτίριο ήτανε απαράδεκτο, να το πω έτσι, δεν είχε στατικότητα, ήταν εντελώς στην τύχη, να το πω έτσι, η κατοίκηση, γιατί αυτό προβλέπεται και από τα συντρίμμια που είδαμε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και όχι μόνο επιφανειακές παρεμβάσεις στα παλαιότερα κτίρια.

«Γιατί πολλές φορές, επειδή μια ανακατασκευή μπορεί να έχει ένα πολύ υψηλό κόστος ενίσχυσης, ας πούμε, μένουν μόνο στις επιδερμικές ανανεώσεις, ανακαινίσεις και τα σανίδια, όλα αυτά, και δεν κοιτάνε το ουσιώδες».

Τέλος, ο κ. Ζαχαρόπουλος τόνισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των κτιρίων αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρούς και ουσιαστικούς ελέγχους.

«Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων».

Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης: «Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα συμπεράσματα»

Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τα δύο όμορα κτίρια ανέφερε ο Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης. Οι έλεγχοι στατικότητας έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα το σχετικό πόρισμα.

«Ξεκίνησε σήμερα μία νέα αυτοψία. Την Παρασκευή έγινε μία πρώτη αυτοψία από το κλιμάκιο της Πολεοδομίας και σήμερα κάναμε και μία δεύτερη. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Ελπίζουμε μέσα στην ημέρα να ολοκληρώσουμε την εικόνα για την έκταση των ζημιών και να διαπιστώσουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στα δύο όμορα κτίρια.

Σε ό,τι αφορά το πόσο παλιά είναι η εγκατάσταση του αερίου, καλό είναι για αυτά τα θέματα να μιλήσουν οι αρμόδιοι, δηλαδή η Πυροσβεστική που κάνει την αυτοψία, καθώς και η εταιρεία που έχει κάνει την παροχή του αερίου. Υπάρχει και ένα σκάμμα, όπως βλέπετε μπροστά από το κτίριο, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες, οπότε καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σε σχέση με το αν υπάρχει κάποιο κενό ελέγχου από την Πολιτεία που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγωδία, θα ξαναπούμε ότι σε τέτοια ζητήματα καλό είναι να μιλήσουν οι αρμόδιοι. Θεωρητικά, όποια εγκατάσταση γίνεται, είτε σε υποδομή είτε σε ιδιωτικό χώρο, είναι πιστοποιημένη.

Αναφορικά με το ποιος έχει τον έλεγχο και κάθε πότε θα πρέπει να ελέγχεται μία εγκατάσταση, και πάλι καλό είναι να απαντήσουν οι αρμόδιοι.

Εδώ πέρα θεωρείται διατηρητέα περιοχή. Απόψε θα έρθει κάποιος μελετητής, προκειμένου να δει αν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση στο κτίριο ή αν θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μία πρώτη καταγραφή και θα γίνει μία αναλυτική συνάντηση στην Πολεοδομία. Ούτως ή άλλως, υπάρχει και μία επιτελική συνάντηση, υπό τον δήμαρχο, προκειμένου να μπουν όλα τα θέματα στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στους δημότες».