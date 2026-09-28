Λήγει η προθεσμία για την «Ανακαίνιση κατοικίας» – Τα ποσά, τα όρια και οι δικαιούχοι

Snapshot Οι αιτήσεις με βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» ξεπερνούν τις 93.000, εκ των οποίων πάνω από 13.000 αφορούν κλειστά ακίνητα.

Το πρόγραμμα επιδοτεί εργασίες ανακαίνισης σε κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το 1990, καλύπτοντας από 70% έως 95% του κόστους, με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το μέγιστο επιδοτούμενο εμβαδόν είναι 120 τ.μ., με αύξηση έως 150 τ.μ. για πολύτεκνες οικογένειες, ενώ η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 46.000 ευρώ για υποψηφίους με δύο παιδιά.

Οι υψηλότερες ενισχύσεις δίνονται σε κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την ένταξη των ακινήτων στο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας Gov.gr για την εκταμίευση των επιδοτήσεων. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», με το ενδιαφέρον των πολιτών να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά και την παράταση που δόθηκε.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αιτήσεις που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 93.000, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση για το πρόγραμμα.

Από το σύνολο των αιτήσεων, περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστά ακίνητα, τα οποία δεν κατοικούνταν κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, ενώ περίπου 80.000 αιτήσεις αφορούν κύριες κατοικίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις που αφορούν την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως και το τέλος του 1990.

Η επιδότηση καλύπτει από το 70% έως και το 95% του κόστους των εργασιών, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, και μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για υποψήφιο με δύο παιδιά, το συνολικό ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και τις 46.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο επιφάνειας της κατοικίας διαμορφώνεται στα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ποιοι λαμβάνουν τις υψηλότερες ενισχύσεις

Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, για τις οποίες προβλέπεται προσαύξηση κατά 5%.

Αυξημένες ενισχύσεις προβλέπονται επίσης για νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία.

Τα εισοδηματικά όρια

Στην Κατηγορία 1, όπου η βασική επιδότηση ανέρχεται στο 80%, ισχύουν τα εξής εισοδηματικά όρια:

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ- Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Στην Κατηγορία 2, όπου η βασική επιδότηση διαμορφώνεται στο 70%, τα όρια είναι:

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ- Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των αιτούντων.

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Τι ακολουθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας Gov.gr.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για τη μετάβαση από το στάδιο της αίτησης στην τελική ένταξη των ακινήτων και την εκταμίευση των επιδοτήσεων, σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να αναβαθμίσει το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα.

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