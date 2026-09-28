Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού»

Snapshot Η Ελένη Προκοπίου ήταν μια ξεχωριστή παρουσία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και γνωστή για το ταλέντο της στον χορό.

Μαζί με τον Βαγγέλη Σειληνό αποτέλεσαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά χορευτικά δίδυμα της εποχής, με συνεργασία που κράτησε μέχρι το 1965.

Η συνεργασία τους έληξε αιφνίδια και με πικρία, όταν ο Σειληνός ξεκίνησε σχέση με τη Μαρία Ιωαννίδου και εγκατέλειψε την Προκοπίου χωρίς προειδοποίηση.

Παρά το ξαφνικό τέλος, η Προκοπίου και ο Σειληνός επικοινώνησαν ξανά πολλά χρόνια αργότερα και αντάλλαξαν θερμά λόγια.

Η αλλαγή στη ζωή του Σειληνού σήμανε το τέλος ενός γνωστού χορευτικού ντουέτου και την απομάκρυνση των δύο καλλιτεχνών. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της Ελένης Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.

Υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Εξωτική ομορφιά, χαρακτηριστικό βλέμμα και, πάνω απ’ όλα, ένα σπάνιο ταλέντο στον χορό έκαναν την Ελένη Προκοπίου να ξεχωρίσει σε μια εποχή γεμάτη μεγάλες σταρ.

Η συνεργασία με τον Βαγγέλη Σειληνό και το πικρό τέλος

Με τον Βαγγέλη Σειληνό υπήρξαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά χορευτικά ζευγάρια μιας εποχής κατά την οποία τα μεγάλα αθηναϊκά θέατρα έλαμπαν, οι επιθεωρήσεις γέμιζαν ασφυκτικά και ο ελληνικός κινηματογράφος αναζητούσε πρόσωπα που μπορούσαν να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να μαγνητίσουν τον φακό.

Η Ελένη Προκοπίου και ο Βαγγέλης Σειληνός ήταν δύο από αυτά τα πρόσωπα. Νέοι, όμορφοι και εξαιρετικοί χορευτές, μοιράστηκαν για χρόνια τη σκηνή και δημιούργησαν ένα δίδυμο με έντονη χημεία. Η κοινή διαδρομή τους, όμως, έμελλε να τελειώσει με τρόπο που η ίδια η Προκοπίου θυμόταν δεκαετίες αργότερα με ένα μείγμα πικρίας και χιούμορ.

Η γνωριμία τους έγινε όταν η νεαρή τότε χορεύτρια πέρασε από οντισιόν για το θέατρο Ακροπόλ. Όπως έχει αφηγηθεί η ίδια, ο χορογράφος Καστρινός την επέλεξε και την τοποθέτησε αρχικά σε ένα τρίο μαζί με τον Βαγγέλη Σειληνό και τον Φώτη Μεταξόπουλο. Όταν ο Μεταξόπουλος αποχώρησε, η Προκοπίου και ο Σειληνός έγιναν πλέον κανονικό χορευτικό ζευγάρι. Η συνεργασία τους κράτησε μέχρι το 1965.

Ήταν μια συνεργασία που άφησε εικόνες χαρακτηριστικές της χρυσής εποχής του θεάματος. Η Προκοπίου, με κλασική παιδεία στο μπαλέτο, και ο Σειληνός, με τη θεατρικότητα και την εκρηκτική του παρουσία, λειτουργούσαν στη σκηνή σχεδόν σαν ένα σώμα. Σε αφιερώματα της εποχής περιγράφονται ακόμη και χορογραφίες στις οποίες οι δυο τους έμοιαζαν με αγάλματα που ζωντάνευαν μπροστά στο κοινό.

Πίσω από τη λάμψη, ωστόσο, η κοινή τους πορεία είχε ένα απότομο τέλος.

«Με άφησε στα κρύα του λουτρού»

Χρόνια αργότερα η Ελένη Προκοπίου δεν μάσησε τα λόγια της όταν ρωτήθηκε για εκείνον.

«Καλό παιδί ήταν ο Βαγγέλης, αλλά εμένα με παράτησε στα κρύα του λουτρού», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιστατικό από την εποχή που οι δυο τους επρόκειτο να συνεργαστούν στο Περοκέ. Η ίδια ήταν ήδη παντρεμένη και θέλησε να συναντήσει τον Σειληνό προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της δουλειάς που εκείνος είχε κανονίσει.

Η Ελένη Προκοπίου και ο Βαγγέλης Σειληνός

Πήγε λοιπόν να τον βρει στην Κυψέλη. Εκεί όμως την περίμενε μια έκπληξη.

Σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, πληροφορήθηκε ότι ο Σειληνός είχε μετακομίσει σε διπλανή γκαρσονιέρα. Όταν χτύπησε την πόρτα, εκείνη που εμφανίστηκε μπροστά της ήταν η Μαρία Ιωαννίδου. Η Προκοπίου έχει υποστηρίξει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε πως οι δυο τους ήταν ζευγάρι.

Η Μαρία Ιωαννίδου, από την πλευρά της, έχει περιγράψει πολλά χρόνια αργότερα με θαυμασμό τη γνωριμία της με τον Σειληνό, τον οποίο αρχικά γνώρισε ως δάσκαλό της και στη συνέχεια έγινε παρτενέρ και σύντροφός του. Μάλιστα, έχει αναφέρει ότι όταν μπήκε στη ζωή του, εκείνος είχε ήδη πίσω του μια μακρά πορεία συνεργασίας με την Ελένη Προκοπίου.

Η Ελένη Προκοπίου και ο Βαγγέλης Σειληνός

Από το δυνατό δίδυμο στην αιφνίδια ρήξη

Για την Προκοπίου ο Σειληνός ήταν ο επί χρόνια παρτενέρ της και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα. Η αλλαγή στη ζωή του σήμαινε ουσιαστικά και το τέλος ενός από τα γνωστά χορευτικά ντουέτα της εποχής.

Κι όμως, η πικρία δεν μετατράπηκε σε μόνιμη έχθρα. Η ίδια η Προκοπίου είχε αποκαλύψει ότι, πολλά χρόνια αργότερα, επικοινώνησε ξανά μαζί του. Όταν ο Σειληνός άκουσε τη φωνή της, την αναγνώρισε αμέσως και της μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την ένα από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν από το θέατρο και τον κινηματογράφο. Εκείνη, μάλιστα, είχε επικοινωνήσει μαζί του και όταν παντρεύτηκε και απέκτησε παιδί.

Για χρόνια υπήρξαν δύο σώματα που χόρευαν στον ίδιο ρυθμό. Ώσπου, ξαφνικά, η μουσική άλλαξε — και ο καθένας συνέχισε μόνος του.

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