Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο»

Snapshot Η αρχή της εβδομάδας προβλέπεται με περιορισμένες βροχοπτώσεις, κυρίως στην Κρήτη, όπου συγκλίνουν τα προγνωστικά μοντέλα ως προς τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βροχές θα είναι τοπικές και σχετικά ήπιες, χωρίς έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα.

Από την Τετάρτη αυξάνονται σημαντικά τα ύψη βροχής, με τη μεγαλύτερη ένταση να προβλέπεται στην Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα, αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μοντέλων.

Η Πέμπτη θεωρείται η πιο πιθανή ημέρα για έντονες βροχοπτώσεις, με τα μοντέλα να συμφωνούν ότι η Κρήτη θα δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, παρά τη διαφωνία στην ένταση.

Η σταδιακή μετατόπιση των βροχοπτώσεων προς τη νότια Ελλάδα, ειδικά την Κρήτη, αποτελεί το πιο σταθερό στοιχείο της πρόγνωσης, ενώ η ένταση των φαινομένων παραμένει αβέβαιη. Snapshot powered by AI

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με σχετικά περιορισμένα φαινόμενα, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά, με τις βροχοπτώσεις να ενισχύονται και το κύριο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται προς τη νότια Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας το κοινό προγνωστικό «τρέξιμο» της 28ης Σεπτεμβρίου των μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS, επισημαίνει ότι τα τρία μοντέλα συμφωνούν περισσότερο ως προς τη γενική τάση του καιρού και λιγότερο ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων.

Το στοιχείο που εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη σταθερότητα είναι η μετατόπιση του κύριου υετικού ενδιαφέροντος σταδιακά προς τα νότια, με την Κρήτη να εμφανίζεται συχνότερα ως η περιοχή όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και τα τρία προγνωστικά μοντέλα εντοπίζουν το μεγαλύτερο ύψος βροχής στον ελληνικό χώρο στην Κρήτη, γεγονός που δείχνει σχετικά καλή συμφωνία ως προς τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές αποκλίσεις ως προς την ένταση. Το ECMWF προβλέπει μέγιστο ύψος βροχής 20,7 χιλιοστά, το ICON-EU 13,5 χιλιοστά, ενώ το GFS εμφανίζεται σαφώς πιο συγκρατημένο, με μόλις 3,2 χιλιοστά.

Η συνολική εικόνα, επομένως, παραπέμπει περισσότερο σε τοπικές βροχές, χωρίς κοινό σήμα από τα μοντέλα για ιδιαίτερα υψηλά ποσά υετού.

Περιορισμένες και διάσπαρτες βροχές την Τρίτη

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τα προβλεπόμενα μέγιστα ύψη βροχής να παραμένουν σχετικά χαμηλά.

Το ECMWF δίνει έως 11,3 χιλιοστά, το GFS 6,1 χιλιοστά και το ICON-EU 5,9 χιλιοστά.

Τα μοντέλα, πάντως, διαφοροποιούνται ως προς τις περιοχές όπου θα καταγραφούν τα περισσότερα φαινόμενα. Το ICON τοποθετεί το μέγιστο στην Κεντρική Μακεδονία, το ECMWF στη Στερεά Ελλάδα και το GFS στην Κρήτη.

Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια γενικευμένη ή ιδιαίτερα ισχυρή βροχόπτωση, αλλά περισσότερο διάσπαρτα και τοπικού χαρακτήρα επεισόδια.

Αλλάζει η εικόνα την Τετάρτη – Ανεβαίνουν σημαντικά τα ύψη βροχής

Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου αρχίζει να διαμορφώνεται μια σαφώς διαφορετική εικόνα.

Και τα τρία μοντέλα αυξάνουν σημαντικά τον προβλεπόμενο υετό στον ελληνικό χώρο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο στην ένταση όσο και στη γεωγραφική κατανομή.

Το ICON-EU προβλέπει έως 75,7 χιλιοστά βροχής στην Κρήτη, ενώ το GFS δίνει επίσης την Κρήτη ως περιοχή με το μεγαλύτερο ύψος βροχής, αλλά με αισθητά χαμηλότερη τιμή, στα 37,2 χιλιοστά.

Το ECMWF, από την άλλη πλευρά, μετατοπίζει το επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων στη Στερεά Ελλάδα, με 50,2 χιλιοστά.

Το κοινό σήμα, πάντως, είναι σαφές: από την Τετάρτη αυξάνονται οι πιθανότητες για πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη μεγάλη βεβαιότητα για το πού ακριβώς θα καταγραφούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο επίκεντρο η Κρήτη Πέμπτη και Παρασκευή

Η Πέμπτη 1η Οκτωβρίου είναι η ημέρα κατά την οποία εμφανίζεται η μεγαλύτερη σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων ως προς την περιοχή που θα δεχθεί τα σημαντικότερα φαινόμενα.

Και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο ύψος βροχής στην Κρήτη.

Το ICON-EU προβλέπει έως και 101,2 χιλιοστά βροχής, ενώ το ECMWF κινείται σε επίσης υψηλά επίπεδα, με 91 χιλιοστά.

Στον αντίποδα, το GFS εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένο, προβλέποντας 22,3 χιλιοστά.

Έτσι, ενώ υπάρχει σαφής συμφωνία ως προς το ότι η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο, παραμένει μεγάλη αβεβαιότητα για το πόσο έντονα θα εκδηλωθούν τελικά οι βροχοπτώσεις.

Η Κρήτη διατηρείται στο επίκεντρο και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Το ECMWF προβλέπει μέγιστο ύψος βροχής 68,2 χιλιοστά, το ICON-EU 37,4 χιλιοστά, ενώ το GFS περιορίζει σημαντικά τα φαινόμενα, δίνοντας μόλις 6,6 χιλιοστά.

Για ακόμη μία ημέρα, λοιπόν, υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία ως προς την περιοχή που θα επηρεαστεί περισσότερο, αλλά μεγάλη απόκλιση στην εκτιμώμενη ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, Δευτέρα και Τρίτη αναμένονται οι πιο ήπιες ημέρες από πλευράς βροχοπτώσεων.

Από την Τετάρτη, όμως, το σήμα για βροχές ενισχύεται αισθητά, ενώ η Πέμπτη εμφανίζεται ως η ημέρα με το μεγαλύτερο κοινό ενδιαφέρον των προγνωστικών μοντέλων, κυρίως για την Κρήτη.

Το πιο σταθερό στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι επομένως η σταδιακή μετατόπιση του κύριου υετικού ενδιαφέροντος προς τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη.

Αντίθετα, το μεγαλύτερο ερωτηματικό εξακολουθεί να αφορά την ένταση των φαινομένων, καθώς οι αποκλίσεις μεταξύ ICON-EU, ECMWF και GFS παραμένουν σημαντικές, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται ο προγνωστικός ορίζοντας.

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