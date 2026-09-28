Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

Έρευνα της Επιτροπής κατέληξε σε συμπέρασμα για την περίπτωση του παιδιού και αποκάλυψε λεπτομέρειες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα παιδί δύο ετών στην Ολλανδία υποβλήθηκε στην πρώτη παγκόσμια περίπτωση ευθανασίας για ανήλικο κάτω των 12 ετών εκτός νεογνικής ηλικίας.
  • Το παιδί έπασχε από σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, επιληπτικές κρίσεις ανθεκτικές στη θεραπεία και αναπνευστικά προβλήματα που προκαλούσαν αφόρητο πόνο.
  • Ο γιατρός και οι γονείς αποφάσισαν τον τερματισμό της ζωής του παιδιού μετά από εκτίμηση και διπλή ιατρική γνώμη, με την επιτροπή να κρίνει τη διαδικασία σωστή.
  • Η ευθανασία για παιδιά ηλικίας 1 έως 12 ετών είναι νόμιμη στην Ολλανδία τα τελευταία δύο χρόνια, με αυστηρές προϋποθέσεις όπως η ανυπόφορη οδύνη και η σύμφωνη γνώμη των γονέων.
  • Η νομοθεσία απαιτεί δεύτερη ιατρική γνώμη και βεβαίωση ότι το παιδί δεν μπορεί να αναρρώσει, ενώ η ευθανασία στη χώρα υποστηρίζεται ευρέως από την κοινή γνώμη.
Snapshot powered by AI

Ένα παιδί ηλικίας δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία στην πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση παγκοσμίως που αφορά σε ανήλικο κάτω των 12 ετών και όχι βρέφος, ωστόσο τώρα αποκαλύπτονται λεπτομέρειες της οδυνηρής αυτής απόφασης.

Στην έκθεση της Επιτροπής για τις Αργοπορημένες Αμβλώσεις και τον Τερματισμό της Ζωής σε Νεογνά και Παιδιά εξηγείται, ηλικίας σχεδόν 24 μηνών, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα, μόλις στις 26 εβδομάδες υπέφερε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική παράλυση και προβλήματα όρασης.

Επίσης εμφάνιζε επιληπτικές κρίσεις που δεν ανταποκρίνονταν στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ υπήρχε βλέννα στους πνεύμονές του, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την αναπνοή του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο πόνος του παιδιού δεν μπορούσε να ανακουφιστεί μέσω ιατρικής θεραπείας, ο γιατρός και οι γονείς αποφάσισαν να τερματίσουν τη ζωή του παιδιού.

Μια έρευνα της επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός που πραγματοποίησε την ευθανασία ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι ο γιατρός είχε συμβουλευτεί άλλους ανεξάρτητους γιατρούς για δεύτερη γνώμη. «Οι εν λόγω γιατροί διαπίστωσαν ότι, εκείνη τη στιγμή, το παιδί δεν υπέφερε συνεχώς από αφόρητο πόνο», αναγράφεται στο έγγραφο.

«Η επιληψία προκαλούσε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά οι επιληπτικές κρίσεις δεν ήταν συνεχείς. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν λογικές εναλλακτικές λύσεις, όπως παρηγορητικές θεραπείες και άλλα φάρμακα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε καλύτερο έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων.»

Παρά ταύτα, το παιδί υποβλήθηκε σε ευθανασία αφού ο γιατρός ζήτησε μια δεύτερη γνώμη από έναν άλλο ιατρό, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η «αφόρητη ταλαιπωρία» του μικρού παιδιού ήταν «σαφώς ορατή» και ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό της ζωής του μέσω ευθανασίας.

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός προέβη στη σωστή εκτίμηση. «Όλες οι πτυχές της «ανθρώπινης ύπαρξης» – όσον αφορά τις κινητικές δεξιότητες, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα – ήταν σοβαρά διαταραγμένες και δεν επρόκειτο να βελτιωθούν», ανέφερε η επιτροπή. «Παρά όλες τις ιατρικές και μη ιατρικές παρεμβάσεις, οι γονείς και ο γιατρός δεν παρατήρησαν καμία βελτίωση στην κατάσταση του παιδιού και ήταν πεπεισμένοι ότι το παιδί υπέφερε αφόρητα και χωρίς προοπτική ανακούφισης».

Η υποβοηθούμενη ευθανασία για παιδιά σε τελικό στάδιο ασθένειας ηλικίας από ενός έως 12 ετών είναι νόμιμη εδώ και δύο χρόνια στις Κάτω Χώρες. Πριν από την αλλαγή του νόμου, μόνο τα νεογέννητα και τα παιδιά άνω των 12 ετών μπορούσαν να υποβληθούν σε ευθανασία.

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, πρέπει να ζητείται η γνώμη των γονέων, το παιδί πρέπει να υποφέρει ανυπόφορα και δεν πρέπει να υπάρχει καμία πιθανότητα ανάρρωσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ευθανασία στις Κάτω Χώρες επιτρέπεται μόνο εάν το αίτημα προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή και εάν ο γιατρός συμφωνήσει ότι υποφέρει ανυπόφορα.

Ο γιατρός πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο ασθενής δεν ενεργεί υπό πίεση και πρέπει να ζητήσει δεύτερη γνώμη. Η ευθανασία απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από την κοινή γνώμη στις Κάτω Χώρες, και η χώρα αυτή έγινε η πρώτη που τη νομιμοποίησε για άτομα με ανίατες ασθένειες το 2002.

Πριν από την τροποποίηση του νόμου, δεν υπήρχε σαφής πολιτική για την ευθανασία παιδιών ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, καθώς θεωρούνταν ότι δεν ήταν σε θέση να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51LIFESTYLE

Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Προκοπίου: «Καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΣ: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε - LIVE

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει η προθεσμία για την «Ανακαίνιση κατοικίας» – Τα ποσά, τα όρια και οι δικαιούχοι

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Ένας «κινητικός καλλιτέχνης»: Πώς οι μηχανές του προκαλούν θαυμασμό, χωρίς αποδοτικότητα

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια κι αποφυγή χειραψιών - Το παρασκήνιο του Ισραήλ-Ιρλανδία

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια - «Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων», λέει το κλιμάκιο μηχανικών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS

11:27LIFESTYLE

Η Tyla εντυπωσίασε στα MTV VMAs με εμφάνιση εμπνευσμένη από το φίδι

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αχαΐα: Κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 έως 12 ετών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μία ξεχασμένη πόλη - κράτος της Κρήτης

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Καρυστιανού: Είναι μέσα στα ευρήματα του Med Watch, γιατί λέει ότι είναι κβαντική γιατρός, που δεν υπάρχει 

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα γρίφος από Ρωσία στην Τουρκία σχετικά με τους S-400: Μπορεί να μην αγοράσουν καν F-35

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών - Τη μαστίγωνε με το καλώδιο της τηλεόρασης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ