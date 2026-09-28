Γαλλία: Δημοσκόπηση δείχνει μονομαχία Λεπέν - Μελανσόν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

Snapshot Δημοσκόπηση δείχνει ότι η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.

Η Λεπέν κερδίζει 35% έως 36% στον πρώτο γύρο, αυξημένο από το 33% σε προηγούμενη δημοσκόπηση.

Ο Μελανσόν συγκεντρώνει ποσοστό 17% έως 18% και φαίνεται να αποκλείει τον κεντρώο Εντουάρ Φιλίπ από τον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν προβλέπεται να κερδίσει τον δεύτερο γύρο με 69% έναντι Μελανσόν και 57% έναντι Φιλίπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Οι ψηφοφόροι απομακρύνονται από τους κεντρώους υποψηφίους λόγω πληθωρισμού, επιβράδυνσης της οικονομίας και γεωπολιτικής αστάθειας. Snapshot powered by AI

Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λυκ Μελανσόν θα βρεθούν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την προεδρία της Γαλλίας την ερχόμενη Άνοιξη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι αφήνουν στην άκρη τους κεντρώους πολιτικούς εν μέσω ανόδου του πληθωρισμού, επιβράδυνσης της οικονομίας και γεωπολιτικής αστάθειας. Η Μαρίν Λεπέν, η οποία ηγείται του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) φαίνεται να κερδίζει 35% ως 36% στον πρώτο γύρο, έδειξε η δημοσκόπηση του οργανισμού Toluna Harris Interactive. Στις 14 Σεπτεμβρίου σε δημοσκόπηση του ίδιου οργανισμού είχε λάβει 33%.

Ο Μελανσόν θα είναι ο αντίπαλος της Λεπέν στο δεύτερο γύρο, κερδίζοντας ποσοστό μεταξύ 17% και 18%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 22 ως τις 24 Σεπτεμβρίου για τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό M6 και τον όμιλο μέσων ενημέρωσης RTL.

Ο κεντρώος υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ είναι στην τρίτη θέση και κερδίζει από 13% έως 16%, με αποτέλεσμα να μην περνάει στον δεύτερο γύρο. Παράλληλα η δημοσκόπηση «δείχνει» νίκη της Λεπέν στον δεύτερο γύρο. Συγκεκριμένα σε έναν δεύτερο γύρο η Λεπέν θα λάμβανε 69% των ψήφων με αντίπαλο τον Μελανσόν και 57% εναντίον του Φιλίπ, σύμφωνα με την έρευνα.