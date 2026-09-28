Τσίπρας στο Marianne: «Βουλγαρικοί μισθοί, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία και τις ανισότητες, μαζί με μήνυμα ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς, στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω συνέντευξής του στο γαλλικό περιοδικό Marianne.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας στο Marianne: «Βουλγαρικοί μισθοί, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας»
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας κριτικάρει την κυβέρνηση για διεύρυνση ανισοτήτων και αυξημένο κόστος ζωής, παρά τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη.
  • Περιγράφει την οικονομική κατάσταση ως «βουλγαρικοί μισθοί, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας» και κατηγορεί την κυβέρνηση για επιβολή νέου μνημονίου.
  • Προτείνει παραγωγική ανασυγκρότηση με επενδύσεις σε αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία και καινοτομία, στηριζόμενη σε Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης.
  • Ανακοινώνει φόρο περιουσίας 1% για το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  • Επισημαίνει τον κίνδυνο αποσύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω πολιτικών λιτότητας και ανισοτήτων και καλεί σε ευρωπαϊκή συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς.
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Στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και στις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Marianne, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές κατευθύνσεις του οικονομικού του σχεδίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί την κυβερνητική εικόνα για την πορεία της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί και ότι το κόστος ζωής έχει επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Ένας μέσος Έλληνας πρέπει να κάνει δύο δουλειές»

Ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι, παρά τη μείωση της ανεργίας και την επιστροφή της ανάπτυξης, η καθημερινότητα των πολιτών δεν έχει βελτιωθεί αντίστοιχα.

«Ένας μέσος Έλληνας πρέπει να κάνει δύο δουλειές ή να εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προσθέτει ακόμη ότι «είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να μειώσει την απόστασή της από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Το σχέδιο για παραγωγική ανασυγκρότηση

Ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει στη συνέντευξή του τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό άξονα το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερα, αναδιανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα».

Όπως υποστηρίζει, η χώρα δεν μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξή της αποκλειστικά στον τουρισμό και τα ακίνητα, καθώς πρόκειται για τομείς ιδιαίτερα ευάλωτους στις οικονομικές διακυμάνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάσσει επενδύσεις στην ποιοτική αγροτική παραγωγή, στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, στη φαρμακοβιομηχανία και στην καινοτομία.

«Πρέπει να επενδύσουμε στους τομείς στους οποίους η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», σημειώνει.

Βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση του σχεδίου, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο θα στηρίζει την παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Φόρος 1% στο πλουσιότερο 1%

Ιδιαίτερη θέση στην οικονομική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα κατέχει η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Ο ίδιος προαναγγέλλει φόρο περιουσίας 1% για το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού, συνδέοντας την πρόταση με την ανάγκη περιορισμού των ανισοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

«Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, θα εισαγάγω φόρο περιουσίας για το πλουσιότερο 1% της χώρας, ύψους 1% επί της περιουσίας του», δηλώνει.

«Ας θεσπίσουμε, λοιπόν, στην Ελλάδα αυτόν τον πατριωτικό φόρο του πλουσιότερου 1% προς το υπόλοιπο 99%», προσθέτει.

«Η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη»

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορά την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την απάντηση που πρέπει, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, να δώσουν οι προοδευτικές δυνάμεις.

Αναφερόμενος στο AfD στη Γερμανία και στο RN στη Γαλλία, κάνει λόγο για κανονικοποίηση της ακροδεξιάς και εκτιμά ότι οι επόμενες γαλλικές εκλογές θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο ίδιος αναφέρει ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Ανυπότακτη Γαλλία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. «Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με όλους, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, «η Αριστερά πρέπει να είναι έτοιμη να αποτελέσει την εναλλακτική», με βασικό προσανατολισμό την υπεράσπιση των κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται από τις οικονομικές ανισότητες.

Ο κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί επίσης για τους κινδύνους που δημιουργούν, κατά την άποψή του, οι πολιτικές λιτότητας και η διεύρυνση των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν όμως η ΕΕ συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές λιτότητας, διεύρυνσης των ανισοτήτων, απόκλισης μεταξύ των κρατών-μελών και παραγωγικής παρακμής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποσύνθεσής της», αναφέρει.

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