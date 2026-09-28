Αγωνία για 12χρονο που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου

Snapshot Ένα 12χρονο παιδί στην Αλόννησο υπέστη εγκαύματα από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του.

Ο τραυματίας αρχικά εξετάστηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου.

Η μεταφορά του παιδιού από την Αλόννησο στον Βόλο πραγματοποιήθηκε με ταχύπλοο και ασθενοφόρο.

Το παιδί νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.

Οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Αλόννησο για τον τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο υπέστη εγκαύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στον Βόλο για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε όταν ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς. Η κατάστασή του κρίθηκε τέτοια ώστε να απαιτεί περαιτέρω νοσηλεία και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο του Βόλου.

Για τη μεταφορά του ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από την Αλόννησο στον Βόλο με το ταχύπλοο «Άξιον Εστί», ενώ κατά την άφιξή του στο λιμάνι τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού και προκλήθηκε ο τραυματισμός του παιδιού αναμένεται να διερευνηθούν.

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