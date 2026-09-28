Απόδραση για Όσκαρ: Mε «φιδίσιες» κινήσεις ξεγλιστρά από το κελί

Snapshot Κρατούμενος στη Βραζιλία απέδρασε από το κελί του χρησιμοποιώντας ευλύγιστες κινήσεις για να περάσει μέσα από μικροσκοπική σχισμή διανομής φαγητού.

Η απόδραση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος όπου κρατούνταν.

Η απόδραση συνέβη κατά την αλλαγή βάρδιας των φρουρών, εκμεταλλευόμενος το χρονικό αυτό διάστημα.

Ο άνδρας ανέβηκε σε τοίχο ύψους περίπου 5 μέτρων μετά την έξοδό του από το κελί και απομακρύνθηκε προς την ελευθερία.

Το βίντεο της απόδρασης προκάλεσε ευρεία αναπαραγωγή στο διαδίκτυο και συγκρίθηκε με κινηματογραφικές σκηνές. Snapshot powered by AI

Πλάνα από την πετυχημένη απόδραση ενός κρατούμενου μέσα από το κελί, στη Βραζιλία, κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος όπου κρατείτο.

Το βίντεο προκάλεσε σχεδόν τον θαυμασμό του διαδικτύου, με τους χρήστες να υποστηρίζουν πως βλέπουν στην προσπάθειά του την κινηματογραφική ταινία «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ».

Όπως φαίνεται στα πλάνα αυτής της επικής απόδρασης, ο άνδρας έβγαλε τους ώμους του από τις αρθρώσεις, συρρικνώθηκε και σιγά-σιγά πέρασε μέσα από τη μικροσκοπική σχισμή διανομής φαγητού, την ώρα που γινόταν η αλλαγή βάρδιας των φρουρών.

Αφού έβαλε τις αρθρώσεις του στη θέση τους, σκαρφάλωσε στον τοίχο ύψους σχεδόν 5 μέτρων και τράβηξε προς την ελευθερία του.