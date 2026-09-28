Απόδραση για Όσκαρ: Mε «φιδίσιες» κινήσεις ξεγλιστρά από το κελί
Οι κάμερες ασφαλείας τον «συνέλαβαν», αλλά όχι και οι αστυνομικοί
Snapshot
- Κρατούμενος στη Βραζιλία απέδρασε από το κελί του χρησιμοποιώντας ευλύγιστες κινήσεις για να περάσει μέσα από μικροσκοπική σχισμή διανομής φαγητού.
- Η απόδραση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος όπου κρατούνταν.
- Η απόδραση συνέβη κατά την αλλαγή βάρδιας των φρουρών, εκμεταλλευόμενος το χρονικό αυτό διάστημα.
- Ο άνδρας ανέβηκε σε τοίχο ύψους περίπου 5 μέτρων μετά την έξοδό του από το κελί και απομακρύνθηκε προς την ελευθερία.
- Το βίντεο της απόδρασης προκάλεσε ευρεία αναπαραγωγή στο διαδίκτυο και συγκρίθηκε με κινηματογραφικές σκηνές.
Πλάνα από την πετυχημένη απόδραση ενός κρατούμενου μέσα από το κελί, στη Βραζιλία, κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος όπου κρατείτο.
Το βίντεο προκάλεσε σχεδόν τον θαυμασμό του διαδικτύου, με τους χρήστες να υποστηρίζουν πως βλέπουν στην προσπάθειά του την κινηματογραφική ταινία «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ».
Όπως φαίνεται στα πλάνα αυτής της επικής απόδρασης, ο άνδρας έβγαλε τους ώμους του από τις αρθρώσεις, συρρικνώθηκε και σιγά-σιγά πέρασε μέσα από τη μικροσκοπική σχισμή διανομής φαγητού, την ώρα που γινόταν η αλλαγή βάρδιας των φρουρών.
Αφού έβαλε τις αρθρώσεις του στη θέση τους, σκαρφάλωσε στον τοίχο ύψους σχεδόν 5 μέτρων και τράβηξε προς την ελευθερία του.