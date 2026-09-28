Η Ρωσία αναβιώνει το πυρηνικό «Object 1335»: Πώς το «Βουνό της Κρίσης» συνδέεται με το «Dead Hand»

Snapshot Η Ρωσία έχει αναβαθμίσει και επανενεργοποιήσει το πυρηνικό σύστημα "Dead Hand" μέσω του υπόγειου συγκροτήματος Object 1335 στο όρος Kosvinsky.

Οι εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος περιελάμβαναν τεράστιες παραγγελίες σε δομικά υλικά και ειδικό εξοπλισμό για προστασία από πυρηνικές, χημικές και βιολογικές απειλές.

Το Object 1335 λειτουργεί ως κέντρο διοίκησης για τις στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις και μπορεί να εξαπολύσει αυτόματη πυρηνική αντίποινα εάν καταστραφούν οι κανονικές γραμμές επικοινωνίας.

Η αναβάθμιση στοχεύει στην εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοματισμού που παρακάμπτει τις τυπικές εντολές και επικοινωνεί απευθείας με πυρηνικούς πυραύλους.

Η επανενεργοποίηση του συστήματος συνδέεται με ανησυχίες της Ρωσίας για τις δυνατότητες των ΗΠΑ και πιθανή αύξηση της πυρηνικής αποτροπής. Snapshot powered by AI

Ένα υπόγειο συγκρότημα διοίκησης θαμμένο βαθιά μέσα σε ένα βουνό σε ένα απομακρυσμένο ρωσικό χωριό που συνδέεται με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Ρωσίας επανέρχεται στη ζωή, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Αυτό το μέρος συνδέεται με το Perimetr, το πυρηνικό σύστημα διοίκησης της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, γνωστό ως "Dead Hand" στη Δύση.

πηγή φωτο: militarnyi.com

Σε κοινή έρευνα που πραγματοποίησαν η Danwatch, οι Sunday Times και το Dossier Center και δημοσιεύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, μία ανάλυση περισσότερων από δύο εκατομμυρίων ρωσικών αρχείων στρατιωτικών προμηθειών δείχνει ότι οι εργασίες για την ανάπτυξη του Αντικειμένου 1335, του συγκροτήματος που είναι θαμμένο μέσα στο όρος Kosvinsky στα βόρεια Ουράλια Όρη, συνεχίζονται εδώ και αρκετό καιρό.

Η Δύση γνώριζε για το «Βουνό της Κρίσης» από τον Ψυχρό Πόλεμο. Από εκεί μπορεί να εκτοξευθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας αν δεχθεί επίθεση με πυρηνικά. Οι ομάδες πληροφοριών πίστευαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι δεν είναι πλέον ενεργό. Ωστόσο, η τελευταία ανάλυση δείχνει ότι έχει υποστεί τεράστια αναβάθμιση μεταξύ 2018 και 2024.

THE SUNDAY TIMES: RUSSIA COULD ORDER A NUCLEAR ☢️ STRIKE AT ANY MOMENT, THE KREMLIN HAS URGENTLY ACTIVATED ONE OF ITS MOST SECRET COMMAND CENTERS FOR NUCLEAR ☢️ FORCES CALLED “GROT” LOCATED AT THE URAL MOUNTAINS IF RUSSIA’S LEADERSHIP WAS ATTACKED



🇷🇺🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/VNgWlHkKQ2 — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 27, 2026

Τα έγγραφα φέρουν λεπτομέρειες παραγγελιών για τόνους δομικών υλικών και εξοπλισμού εκσκαφής, μαζί με συστήματα εξαερισμού, ηλεκτρική υποδομή και προστατευτικό εξοπλισμό. Αυτό περιλαμβάνει 22.000 τόνους χάλυβα, «αρκετούς για την κατασκευή τριών Πύργων του Άιφελ» και περισσότερους από 56.000 τόνους τσιμέντου. Οι αγορές περιλαμβάνουν περισσότερα από 600 χιλιόμετρα ηλεκτρικών καλωδίων. Η λίστα παραγγελιών διαθέτει επίσης εξειδικευμένα συστήματα φιλτραρίσματος που προορίζονται για την προστασία από χημική, βιολογική και ραδιενεργή μόλυνση σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

Το ρεπορτάζ των Sunday Times αναφέρεται επίσης σε 24 υπόγειους θαλάμους, με την απόσταση μεταξύ της κύριας εξόδου και της εξόδου κινδύνου της εγκατάστασης να είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν επίσης την ανάλυση, αποκαλύπτοντας εκτεταμένες ανασκαφές και κατασκευές κοντά στο βουνό.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ρωσικές στρατιωτικές εκδόσεις στις οποίες περιγράφεται λεπτομερώς η ανάπτυξη του ορεινού πυρηνικού καταφυγίου. Ο συνταξιούχος υποστράτηγος VG Khalin έγραψε σε μία από αυτές ότι η εγκατάσταση μπορεί να εξαπολύσει αυτόματη αντίποινα. Ένας άλλος Ρώσος εμπειρογνώμονας ανέφερε ότι το «Αντικείμενο 1335» τέθηκε σε ετοιμότητα μάχης το 2023. Η Danwatch δήλωσε ότι η τελευταία αυτή εξέλιξη καταδεικνύει ότι η Ρωσία επεκτείνει τις πυρηνικές της δυνάμεις και την υποδομή διοίκησης.

Το αντικείμενο 1335 είναι ένα προστατευμένο κέντρο διοίκησης για τις στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις της Ρωσίας. Το υπόγειο καταφύγιο φέρεται να συνδέεται με το Perimetr, ένα εφεδρικό πυρηνικό σύστημα διοίκησης που μπορεί να διατάξει χτυπήματα σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης που καταστρέψει τα κανάλια επικοινωνίας της χώρας.

Εκτόξευση πυραύλου από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις ΑΡ

Γιατί η Ρωσία αναβιώνει ένα πυρηνικό καταφύγιο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου;

Ο σκοπός της αναβάθμισης του Object 1335, σύμφωνα με κορυφαίους ειδικούς και ανώτερες πηγές του ρωσικού στρατού, είναι να εξοπλιστεί η εγκατάσταση με ένα σύστημα αυτοματισμού. Μπορεί να παρακάμψει τα κανονικά κανάλια εντολών και να επικοινωνήσει απευθείας με τους πυραύλους που φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Jeffrey Lewis, λέκτορας πυρηνικού αφοπλισμού και ελέγχου όπλων στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, είπε στο Danwatch: «Η απλούστερη εξήγηση είναι ότι οι Ρώσοι πιθανότατα επαναφέρουν το Dead Hand σε λειτουργία. Είναι μεγάλος ισχυρισμός, αλλά μερικές φορές τα πράγματα είναι όπως μοιάζουν».

Πρόσθεσε, «Υπάρχουν πολλά μηνύματα που έρχονται από τη Ρωσία ότι το Dead Hand μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία, ιδιαίτερα επειδή νομίζω ότι η Ρωσία ανησυχεί για μια σειρά από δυνατότητες των ΗΠΑ».