Αχαΐα: Στη φυλακή 50χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Τον κατήγγειλαν κόρες κι ανιψιές

Snapshot Ένας 50χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή για σεξουαλική κακοποίηση πέντε ανηλίκων, οι οποίες τον κατήγγειλαν.

Τα θύματα είναι τρεις κόρες και δύο ανιψιές του, που κακοποιήθηκαν σε ηλικία 8 έως 12 ετών.

Η Εισαγγελία Πατρών διέταξε προκαταρκτική εξέταση και προφυλάκιση μετά από έναν χρόνο κύριας ανάκρισης.

Η αρχική καταγγελία υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν προέβη σε καμία πράξη κατά των παιδιών ή συγγενικών του προσώπων. Snapshot powered by AI

Το δρόμο για τη φυλακή της Τρίπολης πήρε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Τον κατήγγειλαν οι τρεις κόρες του και δυο ανιψιές του, οι οποίες είναι πλέον ενήλικες.

Η Εισαγγελία Πατρών πριν από 10 μέρες διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον φερόμενο ως δράστη σε τακτική ανάκριση και μετά το πέρας της διαδικασίας, διατάχθηκε η προφυλάκισή του.

Η καθυστέρηση στην εξέλιξη της υπόθεσης οφείλεται στο γεγονός ότι η κύρια ανάκριση διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο, μιας και η αρχική καταγγελία είχε υποβληθεί τον Αύγουστο του 2025. Έκτοτε ακολούθησε μια πολύμηνη διαδικασία λήψης καταθέσεων και συλλογής στοιχείων, η οποία ολοκληρώθηκε με την απολογία του 50χρονου και την προφυλάκισή του με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Τις κακοποιούσε από τα 8 τους χρόνια

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν τα συνολικά πέντε θύματα -που είναι πλέον ενήλικες- ο 50χρονος τις κακοποιούσε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, όταν εκείνες ήταν από 8 έως 12 ετών.

Διευρύνεται η έρευνα στον κύκλο του

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε πράξη σε βάρος των παιδιών ή συγγενικών του προσώπων. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες ανήλικες από το ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου που ενδεχομένως έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις.

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