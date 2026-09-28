Ο γερμανικός Τύπος για το στραπάτσο από την Ελλάδα: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Κλοπ»

Ο γερμανικός Τύπος αναγνώρισε την αξία της ελληνικής ομάδας, που προκάλεσε έκπληξη παρά τη χαμηλή θέση της στην παγκόσμια κατάταξη

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο γερμανικός Τύπος για το στραπάτσο από την Ελλάδα: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Κλοπ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Η εθνική Γερμανίας ηττήθηκε εντός έδρας από την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Γιούργκεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή.
  • Η ήττα χαρακτηρίστηκε ως το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και στραπάτσο για τον Κλοπ.
  • Ο γερμανικός Τύπος αναγνώρισε την αξία της ελληνικής ομάδας, που προκάλεσε έκπληξη παρά τη χαμηλή θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.
  • Η επίθεση της Γερμανίας κρίθηκε νωθρή και χωρίς ιδέες, ενώ η ελληνική ομάδα έδειξε πειθαρχία και οργάνωση.
  • Ο Τύπος δεν κατακεραύνωσε τον Κλοπ άμεσα, αλλά προειδοποίησε για αυστηρότερη κριτική σε περίπτωση αποτυχίας στο μέλλον.
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Οι Γερμανοί έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους, μετά την εντός έδρας ήττα από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ στην πρεμιέρα του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά στο γερμανικό κοινό, κι όπως γίνεται εύκολα κατανοητό ο Τύπος της χώρας μιλά για στραπάτσο.

«Ο Γιούργκεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας - Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει την ομάδα του Κλοπ», σχολίασε η εφημερίδα Bild που περίνενε να είχε άλλο πρωτοσέλιδο, ωστόσο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, χάλασε τα σχέδιά της.

Η ήττα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας από το ελληνικό συγκρότημα, και μάλιστα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή σε εντός έδρας αγώνα, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, ωστόσο, ο Τύπος δεν κατακεραυνώνει τον εκκεντρικό προπονητή.

Άλλωστε, τους είχε διασαφηνίσει ότι αν αρχίσει η κριτική, η γκρίνια και το bullying, θα... πάρει το καπελάκι του και θα αποχωρήσει από τη Νατσιοναλμανσάφτ. Οπότε, αυτή τη φορά, μάλλον του έδωσαν... άφεση, όμως αν η συνέχεια δεν είναι αντάξια των προσδοκιών, τότε ο Κλοπ θα γνωρίσει την οργή του γερμανικού Τύπου, όπως συνέβη και με τον προκάτοχό του, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που έφυγε κακήν κακώς μετά την αποτυχημένη πορεία στο Μουντιάλ 2026.

Βέβαια, η Bild αναφέρει ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι «νάνοι» του ποδοσφαίρου (σ.σ.: αναφερόταν στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας, που βρίσκεται στην 41η θέση), εξηγώντας πως πρόκειται για τη «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η εφημερίδα θύμισε ακόμη ότι η εθνική Ελλάδας δεν προκρίθηκε στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά ότι προκάλεσε «διεθνή αίσθηση» με τη νίκη της την τελευταία στιγμή επί της Σερβίας, καθώς και ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας ύστερα από 10 ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή στην Ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου

«Η Ελλάδα χαλάει το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στην έδρα του», αναφέρει ρεπορτάζ του ιδιωτικού ειδησεογραφικού δικτύου n-tv περιγράφοντας τη χθεσινή ήττα ως «το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην Ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου» και ως την «πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα» Γιούργκεν Κλοπ.

«Ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα» προκάλεσε «άσχημο λάθος» για την ομάδα του Κλοπ: «Αυτή ήταν κακή τύχη. Η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 28.945 θεατές, είχε επίσης ευκαιρίες να αποφύγει την πρώτη της ήττα από την Ελλάδα. Αλλά συνολικά, το επιθετικό της παιχνίδι ήταν εξαιρετικά νωθρό», επισημαίνεται στο σχόλιο του καναλιού.

To πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην εκπομπή του Sportschau σημειώνει ότι «η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας». «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα», τόνισε ο παλαίμαχος μέσος, σχολιαστής πλέον του καναλιού, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.

«Φρένο στην ευφορία Κλοπ», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel, το οποίο αναφέρει επίσης ότι αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Άουγκσμπουργκ, «ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας». Οι διαχειριστές του σταδίου αντάμειψαν τους Έλληνες με το γνωστό γερμανικό τραγούδι « Griechischer Wein» (Ελληνικό κρασί).

«Η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ», συνόψισε η Süddeutsche Zeitung σχολιάζοντας ότι το «οργανωμένο χάος» του Γιούργκεν Κλοπ έγινε «καθαρό χάος» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά μάλιστα για τον Γιόσουα Κίμιχ, έκρινε ότι «μοιάζει με αρχηγό χωρίς ομάδα».

«Το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ήταν αποτυχία», αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Kicker προσθέτοντας: «Η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Ντόρτμουντ (σ.σ.: Κωνσταντίνος Καρέτσας) εντυπωσίασε ιδιαίτερα».

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