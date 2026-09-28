Γάλα και κρέας στο ηλεκτρονικό «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ

Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει, με επίκεντρο αρχικά τα ευπαθή προϊόντα και ειδικότερα την τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος

Newsroom

Γάλα και κρέας στο ηλεκτρονικό «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης για γάλα και κρέας, με στόχο τον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και της παραπλανητικής επισήμανσης προϊόντων.
  • Το νέο πλαίσιο θα βασίζεται σε ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και το σύστημα «Άρτεμις 2», δημιουργώντας αλυσίδα καταγραφής από την παραγωγή έως το τελικό προϊόν.
  • Η ποσότητα πρώτης ύλης θα συσχετίζεται με τα παραγόμενα προϊόντα μέσω barcode, ώστε να διασφαλίζεται η προέλευση και η αυθεντικότητα του ελληνικού γάλακτος και κρέατος.
  • Η παραγωγή πρόβειου γάλακτος μειώθηκε το 2023, ενώ η ζήτηση αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές παραγωγού και τελικών προϊόντων, όπως η φέτα.
  • Η βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας απαιτεί χρόνο και αντιμετώπιση ζωονόσων, με σημαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση της ποιότητας και την προστασία της φέτας ως προϊόντος με γεωγραφική ένδειξη.
Snapshot powered by AI

Σε ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης γάλακτος και κρέατος, από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά, προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και της παραπλανητικής επισήμανσης προϊόντων ως ελληνικών, όταν για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει, με επίκεντρο αρχικά τα ευπαθή προϊόντα και ειδικότερα την τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος. Όπως ανέφερε ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Τσοπάνος, το θέμα τέθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη με την ΑΑΔΕ. «Στόχος της διαδικασίας είναι να πιάσει τους παραγωγούς από παντού, να μην αφήσει να περνάει τίποτα και από την από την άλλη πλευρά να πατάξει τις ελληνοποιήσεις», σημείωσε.

Στον σχεδιασμό που συζητείται, βασικό ρόλο αναμένεται να έχουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και το σύστημα «Άρτεμις 2», το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Τσοπάνο «δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή». Η λογική του νέου μηχανισμού είναι να δημιουργηθεί μία συνεχής ηλεκτρονική αλυσίδα καταγραφής, από τον στάβλο έως τη βιομηχανία και από εκεί έως το τελικό προϊόν.

Μέσω της έκδοσης των σχετικών παραστατικών θα μπορεί να διασταυρώνεται η ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται προς επεξεργασία σε μία μεταποιητική μονάδα με τις ποσότητες των προϊόντων που τελικά διατίθενται στην αγορά, όπως το γάλα και το γιαούρτι. Η αντιστοίχιση θα γίνεται στη βάση πρωτοκόλλων που θα συνδέουν την ποσότητα της πρώτης ύλης με το παραγόμενο τελικό προϊόν.

«Όλα τα προϊόντα που θα φεύγουν από τον παραγωγό θα έχουν ηλεκτρονικό barcode, θα ανεβαίνουν στη βάση δεδομένων και θα γίνεται σύγκριση πόσους κωδικούς έβγαλε η μεταποιητική μονάδα σε σχέση με την ποσότητα ελληνικού γάλακτος που εισήγαγε», σημείωσε ο κ. Τσοπάνος, προσθέτοντας ότι «στόχος είναι το ελληνικό γάλα να αναγράφεται ως τέτοιο και το εισαγόμενο να φέρει την ένδειξη “ ΕΕ”».

Το ίδιο μοντέλο ελέγχου εξετάζεται και για το κρέας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στη σχετική συνάντηση έγινε αντίστοιχη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ιχνηλασιμότητας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου το 85% του κρέατος που καταναλώνεται στη χώρα είναι εισαγόμενο. Υπό αυτά τα δεδομένα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο έλεγχος της προέλευσης των προϊόντων που φτάνουν στη λιανική και διατίθενται ως ελληνικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσοπάνο, η ΑΑΔΕ έχει θέσει χρονοδιάγραμμα 40 ημερών για την οριστικοποίηση της φόρμας δήλωσης των σχετικών στοιχείων, με στόχο αυτή να είναι έτοιμη έως τα Χριστούγεννα.

Οι προσπάθειες για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά συμπίπτουν, πάντως, με μία περίοδο κατά την οποία η εγχώρια παραγωγή πρόβειου γάλακτος εμφανίζει υποχώρηση, την ώρα που η ζήτηση παραμένει αυξημένη.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσοπάνος, η παραγωγή πρόβειου γάλακτος κατά το επτάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στους 540.000 τόνους, έναντι 580.000 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, «ενώ βλέπουμε τη ζήτηση να αυξάνεται».

Η περιορισμένη προσφορά έχει ήδη αποτυπωθεί και στην τιμή παραγωγού. Σε συνάντηση με δημοσιογράφους, στο περιθώριο επίσκεψης στην ΕΑΣΘ Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσοπάνος ανέφερε ότι η τιμή του πρόβειου γάλακτος έχει φτάσει περίπου στα 1,90 ευρώ το κιλό.

Η εξέλιξη αυτή μεταφέρεται και στο κόστος παραγωγής της φέτας, καθώς η πρώτη ύλη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσής του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν, εφόσον η τιμή παραγωγού παραμείνει στα σημερινά υψηλά επίπεδα, η τιμή της φέτας μπορεί να κινηθεί προς τα 15-16 ευρώ το κιλό ακόμη και στη χονδρική, έναντι περίπου 12-13 ευρώ σήμερα.

Οι υψηλότερες τιμές φαίνεται ήδη να επηρεάζουν τις καταναλωτικές επιλογές, με μέρος της ζήτησης να μετακινείται προς φθηνότερα λευκά τυριά.

Η αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Η ανασύσταση των κοπαδιών απαιτεί χρόνο, είτε μέσω της διατήρησης μεγαλύτερου αριθμού αρνιών είτε μέσω εισαγωγών ζώων, ενώ οι σχετικές επιλογές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις φυλές και τα χαρακτηριστικά της παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για τη φέτα λέει ο ίδιος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αντιμετώπιση των ζωονόσων. Ο κ. Τσοπάνος σημείωσε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα δημιουργούσε ζήτημα για το καθεστώς της φέτας, γεγονός που, όπως επισήμανε, καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, επιτήρησης και ελέγχου.

Αναφερόμενος, τέλος, στις προοπτικές του κλάδου, εκτίμησε ότι μετά το 2029 η βιομηχανία τροφίμων αναμένεται να εισέλθει σε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων, καθώς μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη από επαγγελματίες του κλάδου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Γάλα και κρέας στο ηλεκτρονικό «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ

08:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο γερμανικός Τύπος για το στραπάτσο από την Ελλάδα: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Κλοπ»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γειτονιά αποκτά τον μεγαλύτερο δρόμο χωρίς αυτοκίνητα στον Καναδά - Γίνεται ένα «γραμμικό πάρκο»

07:58ΥΓΕΙΑ

Γιατί ακούτε τον χτύπο της καρδιάς σας στο αυτί - Πότε να ζητήσετε βοήθεια

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία μοναδική Ferrari στέισον που φτιάχτηκε για έναν φοιτητή

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο πυρσός επιστρέφει, ο Τσίπρας φέρνει καθηγητές, οι τράπεζες που καλπάζουν, ο λογαριασμός ΚΡΙ ΚΡΙ στους καταναλωτές, το βαρύ κλίμα στη Euronext και ο Mr Polyeco

07:47LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το πρώτο της μήνυμα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Τι ένιωσε

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας - Εκκενωθήκαν διαμερίσματα

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: «Με έναν μετρητή των 100 ευρώ θα σώζονταν ζωές» – Μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μέσω του Newsbomb - Η οικοδομική άδεια και η εκ των υστέρων εγκατάσταση φυσικού αερίου

07:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα για το Ψηφιακό Φροντιστήριο - Όλες οι αλλαγές και τα νέα μαθήματα

07:30BOMBER

Ο γόρδιος δεσμός της ακρίβειας — Κόψτε τον, επιτέλους!

07:29ΜΑΝΤΕΙΟ

Τον χειμώνα ετούτο, πέφτουν τα έσοδα από μείωση της κατανάλωσης, τα ζόρια του Σάντσεθ και η 18η Οκτωβρίου του ΠΑΣΟΚ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ανάσα το 2027: Ελαφρύνσεις σε ακίνητα και ενοίκια - Οι δικαιούχοι

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Τι αλλάζει σε υπερωρίες και αποζημιώσεις - Έρχεται η ψηφιακή κάρτα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τελική ευθεία για τα καύσιμα – Την Τετάρτη οι αποφάσεις της κυβέρνησης

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα κινητά τηλέφωνα - Ποιους «καίνε» τα μηνύματα

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

01:10ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η ηθοποιός και χορεύτρια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: «Με έναν μετρητή των 100 ευρώ θα σώζονταν ζωές» – Μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μέσω του Newsbomb - Η οικοδομική άδεια και η εκ των υστέρων εγκατάσταση φυσικού αερίου

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας - Εκκενωθήκαν διαμερίσματα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Αποχωρούν σταδιακά οι βροχοπτώσεις – Η εξέλιξη του καιρού μέχρι την Πέμπτη

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Τι αλλάζει σε υπερωρίες και αποζημιώσεις - Έρχεται η ψηφιακή κάρτα

23:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

06:52LIFESTYLE

Δευτέρα βράδυ στην TV: Οι σειρές που θα καθηλώσουν - Αναλυτικά τα επεισόδια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα κινητά τηλέφωνα - Ποιους «καίνε» τα μηνύματα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (28/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η δύσκολη συνέχεια στο Nations League με Ολλανδία και Γερμανία - Αναλυτικό πρόγραμμα

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ