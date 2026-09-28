Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Διακοπή κυκλοφορίας
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα
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Φωτιά ξέπασε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.
Πρόκειται για κτίριο επί της οδού Κατακουζηνού 12 και η πυρκαγιά ξέσπασε στο δεύτερο όροφο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτίριο διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα, στο κέντρο της Αθήνας.
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