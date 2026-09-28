Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

Snapshot Οκτώβριος 2026 θα είναι δυναμικός και ασταθής, με έντονες θερμές μεταφορές και αυξημένο κίνδυνο οργανωμένων βροχοπτώσεων.

Το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα αναμένεται η κορύφωση της βροχερής δραστηριότητας, με πιθανότητα έντονων καταιγίδων, κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο.

Στο πρώτο δεκαήμερο υπάρχει δυναμική κυκλοφορία με ψυχρότερες αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα και αυξημένο υετό κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Το τελευταίο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται από ψυχρότερες αέριες μάζες και σταδιακή μείωση των βροχοπτώσεων, με ψυχρή εισβολή ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Η συνολική εικόνα του μήνα περιλαμβάνει σύντομες θερμές εισβολές ενδιάμεσα σε ψυχρότερα διαστήματα, δημιουργώντας υψηλή μεταβλητότητα και θερμοδυναμική αστάθεια. Snapshot powered by AI

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική του Οκτωβρίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο καιρός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2026 - YSM (YouWeather Statistical Model)

Οκτώβριος 2026 – Έντονη δυναμική, θερμές μεταφορές και αυξημένος κίνδυνος οργανωμένων βροχοπτώσεων

Ο Οκτώβριος εμφανίζεται ως ο πιο δυναμικός και ασταθής μήνας του φθινοπώρου. Η εικόνα στα 500hPa είναι κατά βάση ψυχρότερη από την μέση κλιματική, με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Ωστόσο, στα 850hPa η κατάσταση είναι περισσότερο σύνθετη. Ιδιαίτερα στο πρώτο αλλά κυρίως στο δεύτερο δεκαήμερο εμφανίζονται αρκετές θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, με μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών στα 850hPa, ακόμη σε περιπτώσεις με χαμηλές θερμοκρασίες στα 500hPa.

Ο συνδυασμός αυτός ευνοεί την δημιουργία έντονης θερμοβαθμίδας με αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονης αστάθειας και αυξημένου υετού. Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζουν ισχυρές θετικές υετικές αποκλίσεις, ενώ αξιόλογη δραστηριότητα εμφανίζεται και σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο.

Το δεύτερο δεκαήμερο φαίνεται να αποτελεί την κορύφωση της υετικής δραστηριότητας, ενώ προς το τέλος του μήνα ο υετός υποχωρεί σε αρκετές περιοχές.

Η συνολική εικόνα του Οκτωβρίου είναι επομένως θερμοδυναμικά ασταθής και με υψηλή δυναμική μεταβλητότητα. Οι θερμές μεταφορές στα 850hPa δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως ένδειξη ενός συνολικά θερμού μήνα, αλλά κυρίως ως ένδειξη εμφάνισης σύντομων θερμών εισβολών ανάμεσα σε ψυχρότερα διαστήματα.

Οκτώβριος 2026 1–10 Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος ξεκινά με έντονη αρνητική απόκλιση στα 500hPa σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που υποδηλώνει αρκετά δυναμική κυκλοφορία και παρουσία ψυχρότερων αερίων μαζών στην ανώτερη τροπόσφαιρα. Στα 850hPa όμως η εικόνα είναι περισσότερο μεταβατική, με θερμοκρασίες σταδιακά κοντά ή λίγο πάνω από τις κλιματικές τιμές σε κάποιες περιοχές.

Ο υετός παρουσιάζει θετική απόκλιση στη δυτική Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Ήπειρο, ενώ εμφανίζονται επίσης αυξημένες κατανομές σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Πρόκειται επομένως για ένα δεκαήμερο με έντονη δυναμική αλλά όχι γενικευμένη δραστηριότητα.

11–20 Οκτωβρίου

Το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εμφανίζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θερμοδυναμικές αντιθέσεις του φθινοπώρου.

Στα 500hPa οι τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές, ενώ στα 850hPa εμφανίζεται θετική απόκλιση, ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει πιθανή θερμή εισβολή στα χαμηλότερη τροπόσφαιρα σε συνδυασμό ψυχρότερης ανώτερης τροπόσφαιρας, και επομένως αυξημένη θερμοδυναμική αστάθεια. Ο υετός είναι πολύ αυξημένος σε Ήπειρο και δυτική Ελλάδα, ενώ σημαντικές θετικές αποκλίσεις εμφανίζονται σε Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία και Πελοπόννησο.

Το δεκαήμερο συνεπώς φαίνεται να είναι από τα πιο βροχερά και δυναμικά της περιόδου, με πιθανότητα για οργανωμένα επεισόδια βροχών και καταιγίδων και τοπικά έντονα φαινόμενα.

21–31 Οκτωβρίου

Κατά το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται αλλαγή. Οι τιμές στα 500hPa εξακολουθούν να είναι έντονα αρνητικές, αλλά στα 850hPa οι θερμοκρασίες υποχωρούν σε επίπεδα κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στις περισσότερες περιοχές. Η εικόνα παραπέμπει σε ψυχρότερες αέριες μάζες και πιθανόν πρώιμη ψυχρή εισβολή, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Ο υετός, ωστόσο, δεν ακολουθεί παντού την ίδια τάση. Στη δυτική Ελλάδα μειώνεται, ενώ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο παραμένει αυξημένος.

Προς το τέλος του μήνα, ειδικά στο τελευταίο πενθήμερο, οι ποσότητες υετού μειώνονται σχεδόν παντού. Έτσι, το τέλος του Οκτωβρίου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ψυχρότερη αλλά σταδιακά ξηρότερη κυκλοφορία, με μεγαλύτερη επιρροή στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

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