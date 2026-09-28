Διακοπές νερού τη Δευτέρα (28/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Ανδρέα Γεωργίου και Νικ. Ιωάννου
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ)
Πραξιτέλους και Αγησιλάου
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Σολωμού και Ηρώων Πολυτεχνείου
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