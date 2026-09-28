Πρεμιέρα για το Ψηφιακό Φροντιστήριο - Όλες οι αλλαγές και τα νέα μαθήματα

Ξεκινούν οι ζωντανές παραδόσεις για τις πανελλαδικές, με έμφαση στην τεχνολογία και την εξατομικευμένη μάθηση

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πρεμιέρα για το Ψηφιακό Φροντιστήριο - Όλες οι αλλαγές και τα νέα μαθήματα
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
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Snapshot
  • Ξεκινούν διά ζώσης μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει ζωντανή διδασκαλία σε μαθήματα γενικής παιδείας, ειδικά μαθήματα και πέντε ξένες γλώσσες, υποστηριζόμενο από 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα και 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας μηνιαίως.
  • Το Ψηφιακό Φροντιστήριο λειτουργεί για τρίτη χρονιά και επεκτείνεται μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας με πλούσιο υλικό, ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης.
  • Σε συνεργασία με τη Microsoft, αναπτύχθηκε ο AI Tutor για ξένες γλώσσες και σχεδιάζεται το EduAI για εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με στόχο την εφαρμογή το 2027.
  • Από την έναρξη λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει εξυπηρετήσει πάνω από 410.000 χρήστες από Ελλάδα και Κύπρο, παρέχοντας δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση.
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Αρχίζουν σήμερα τα διά ζώσης μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ.

Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, καθώς και ειδικών μαθημάτων όπως το Γραμμικό και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, αλλά και πέντε ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά). Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, κατά την περσινή σχολική χρονιά προσφέρονταν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας μηνιαίως, ενώ διατέθηκαν 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών από την Ε΄ Δημοτικού έως και το Λύκειο.

Το επιτυχημένο εγχείρημα, που λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά, επεκτείνει τις δυνατότητές του μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας, προσφέροντας πλούσιο υλικό, ασκήσεις ανά ενότητα και διαγωνίσματα προσομοίωσης. Παράλληλα, στα σχέδια της ηγεσίας του υπουργείου περιλαμβάνεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, καθώς και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε συνεργασία με τη Microsoft, έχει ήδη αναπτυχθεί ο AI Tutor, ένας ψηφιακός βοηθός μάθησης για τις ξένες γλώσσες, ενώ δρομολογείται για το 2027 το EduAI, ένα εργαλείο εξατομικευμένης υποστήριξης που θα προσαρμόζει τις ασκήσεις στο επίπεδο κάθε μαθητή και θα εντοπίζει τα τυχόν γνωστικά κενά. Από την έναρξη λειτουργίας του, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες από Ελλάδα και Κύπρο.

«Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση, με ζωντανά μαθήματα και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας πως «κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκεται, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του».

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