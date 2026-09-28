Μία μοναδική Ferrari στέισον που φτιάχτηκε για έναν φοιτητή

Μία Ferrari 365 GT4 2+2 μετατράπηκε τη δεκαετία του ‘70 σε ένα μοναδικό Shooting Brake, έπειτα από παραγγελία ενός σεΐχη για τον γιο του που θα σπούδαζε στις ΗΠΑ.

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Μία μοναδική Ferrari στέισον που φτιάχτηκε για έναν φοιτητή
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Πολύ πριν εμφανιστούν οι σύγχρονες Ferrari με πιο πρακτικό χαρακτήρα, υπήρξε μια 365 GT4 2+2 που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Η Croisette, όπως ονομάστηκε, είναι ένα μοναδικό Shooting Brake που δημιουργήθηκε κατόπιν ειδικής παραγγελίας και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο παράξενα κεφάλαια στην ιστορία της Ferrari.

Η ιστορία της ξεκίνησε ως μια απολύτως κανονική 365 GT4 2+2. Κατασκευάστηκε τον Δεκέμβριο του 1974, με αριθμό πλαισίου 18255, και βρέθηκε στο περίπτερο της Ferrari στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1975. Αρχικά ήταν βαμμένη σε Blu Ribot, με μπεζ δερμάτινο Connolly εσωτερικό.

Ένα χρόνο αργότερα ένας εύπορος σεΐχης από τη Μέση Ανατολή ζήτησε από τον Ελβετό έμπορο Willy Henri Felber μια Ferrari φτιαγμένη ειδικά για εκείνον.

Ο Felber αγόρασε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ανέθεσε τη σχεδίαση της μετατροπής στον Giovanni Michelotti, ενώ την κατασκευή ανέλαβε η βρετανική Panther Westwinds. Το πίσω μέρος επανασχεδιάστηκε πλήρως, μετατρέποντας το ιταλικό GT σε Shooting Brake.

Το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται στην ιστορία πίσω από την παραγγελία. Ο σεΐχης χάρισε τη Ferrari στον γιο του, ο οποίος τη χρησιμοποίησε όσο σπούδαζε στην Καλιφόρνια. Και επειδή μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του ‘70, ο εξοπλισμός της ήταν εντυπωσιακός για την εποχή: ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα υπήρχε μια μικρή τηλεόραση για αυτούς που κάθονταν πίσω, με δύο κεραίες στην οροφή.

Κάτω από το καπό παρέμεινε ο εργοστασιακός V12 των 4.400 κυβικών με τα έξι καρμπιρατέρ Weber, απόδοσης 340 ίππων και 422 Nm, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Η κανονική 365 GT4 2+2 χρειαζόταν περίπου 7,3 δεύτερα για το 0-100 χλμ./ώρα και είχε επίσημη τελική ταχύτητα 245 χλμ./ώρα.

Η Croisette έχει διατηρηθεί χωρίς πλήρη αποκατάσταση και το κοντέρ της δείχνει κάτι περισσότερα από 72.500 χλμ. Πρόκειται για ένα πραγματικό one-off από μια εποχή όπου οι ειδικές παραγγελίες μπορούσαν να μεταμορφώσουν ακόμη και μια Ferrari V12 σε ένα πρακτικό Shooting Brake.

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