Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ της Κυριακής η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η οποία είχε κλείσει, από το ύψος της Κυρίλλου Λουκάρεως, λόγω πορείας για τα Προσφυγικά.

Το οχήματα καλούνταν να κάνουν αναστροφή και να μπουν στο ρεύμα της ανόδου, γεγονός που είχε προκαλέσει μποτιλιάρισμα στο σημείο, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση και στους γύρω δρόμους.

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