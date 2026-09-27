Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται

Για πόσες διανυκτερεύσεις και πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ισχύει έως τις 22 Ιουνίου 2027 και επιτρέπει έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν κρατήσεις απευθείας με τους παρόχους και οι συνοδοί μπορούν να διαμείνουν χωρίς τον δικαιούχο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Σε περιπτώσεις πρόωρης αναχώρησης απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τον δικαιούχο και ενημέρωση του παρόχου μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
  • Σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο επιτρέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
  • Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 25% ιδιωτική συμμετοχή, εκτός από τα ΑμεΑ που λαμβάνουν δωρεάν εισιτήρια, και υπάρχει 20% προσαύξηση επιδότησης για ειδικές περιόδους και συγκεκριμένες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Για 13 μήνες ισχύει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο λήγει στις 22 Ιουνίου 2027. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Τι προβλέπεται για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

  • είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών,
  • είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
  • είναι παιδιά ηλικίας 5 - 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη),
  • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

  • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
  • τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

airbnb.jpg

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

  • ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του
  • ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Οι περιοχές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» από τον Μπιλ Γκέιτς: «Δεν αρκεί η αυτορρύθμιση» στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά υποχρεωτικές δικλείδες ασφαλείας

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Άλμα 25% στις ποδηλατικές διαδρομές και νέα ρεκόρ σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη

23:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε σε όχημα

23:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείτε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

23:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά από την αναζήτηση έως τα συμβόλαια

23:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον Δημήτρη Σκουλό

23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια πρωτιά: Ρομποτικό ιστιοφόρο διέσχισε ολόκληρο τον Ατλαντικό - Πηγή έρευνας τα δεδομένα που συνέλεξε

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στρέφει το εμπόριό του προς την Κασπία καθώς ο πόλεμος πλήττει τα Στενά του Ορμούζ

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στο Άμπου Ντάμπι

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν για την ύπαρξη οσμής πριν την έκρηξη - Η ανακοίνωση της εταιρίας

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η άμυνα του Καλάθη που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο

22:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96: Οι «ερυθρόλευκοι» επιβίωσαν στο... θρίλερ και κατέκτησαν το Super Cup

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός Delta στη βάση RAF Fairford: Έρευνα για ιρανικό «δάκτυλο» και φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

23:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Χάακον: Πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν «κοινός θνητός»

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - 180 χιλιοστά βροχής στον Κάβο Μαλιά - Νέα επιδείνωση

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Αυξημένη η κίνηση στους γύρω δρόμους

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραγικός επίλογος για την 64χρονη τουρίστρια που αγνοείτο - Βρέθηκε νεκρή

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

22:09LIFESTYLE

«Τα χρήματα δεν αγοράζουν φινέτσα»: Σάλος για το φόρεμα της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στον Λευκό Οίκο

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ