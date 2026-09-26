Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

Snapshot Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και παρουσιάζει κινητικά προβλήματα.

Υπάρχουν πληροφορίες για κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα της, σύμφωνα με δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή.

Αναμένεται ιατρική πράξη σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασής της.

Υπήρξε αναφορά σε πιθανή έναρξη χημειοθεραπειών, χωρίς όμως επίσημη ιατρική επιβεβαίωση.

Η πληροφορία για καρκίνο στον λάρυγγα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και παραμένει προς εξέταση. Snapshot powered by AI

Νέα αναφορά για την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου έγινε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει λόγο για κακοήθεια στον λάρυγγα.

Η αναφορά έγινε με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Εφετείο, όπου προσήλθε με μπαστούνι λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η ίδια έχει διαγνωστεί με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.

«Δεν είναι μόνο ο λύκος, το αυτοάνοσο, έχει και κάτι βαρύτερο, έχει καρκίνο», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος Γιώτα Κηπουρού ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα και ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατρική πράξη σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση και ιατρική αξιολόγηση.

Στην εκπομπή έγινε επίσης αναφορά σε πιθανή έναρξη χημειοθεραπειών το προσεχές διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιαστεί δημόσια ιατρική γνωμάτευση που να επιβεβαιώνει τη νέα διάγνωση.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσία της στο Εφετείο, όπου η χρήση μπαστουνιού είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.