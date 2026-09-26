Έκρηξη στην Πλάκα: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

Snapshot Στην Πλάκα κατέρρευσε σήμερα πρωί κτίριο στη Λυσικράτους 15 μετά από έκρηξη πιθανόν λόγω διαρροής αερίου και πυρκαγιάς.

Στο κτίριο διέμεναν ένα ζευγάρι Βρετανών και Αμερικανοί τουρίστες, με έξι άτομα αγνοούμενα και σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η επιχείρηση διεξάγεται από 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ειδικά διασωστικά οχήματα, σκύλους έρευνας, γεώφωνα και κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση υλικών, ενώ αστυνομία και ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο για υποστήριξη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της έκρηξης, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Snapshot powered by AI

Ολονύχτια είναι η επιχείρηση στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Πλάκα για τους 6 αγνοούμενους, Βρετανούς και Αμερικανούς.

Τo Newsbomb εξασφάλισε εικόνα του κτίρίου πριν από την ολική καταστροφή του, ως συνέπεια της έκρηξης -πιθανόν από διαρροή αερίου- και κατόπιν της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία το κτίριο μοιάζει ανακαινισμένο, με σύγχρονα παράθυρα και κουφώματα, και φαίνεται πρόσφατα βαμμένο, ενώ ο πρώτος όροφος που ενοικιαζόταν με βραχυχρόνια μίσθωση ξεχωρίζει με το μπαλκόνι και το τραπεζάκι με τις καρέκλες.

Υπενθυμίζεται ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ζευγάρι Βρετανών, ενώ τον πρώτο όροφο είχε ενοικιάσει οικογένεια Αμερικανών τουριστών, η οποία αποτελούνταν από τον πατέρα, την μητέρα και τον γιο, οι οποίοι έκαναν και το chek in. Μαζί με τον γιο ήταν και η κοπέλα του.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια.

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Η όλη επιχείρηση θα συνεχιστεί κανονικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

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