Πούτιν: Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μη στρατιωτικές υποδομές και τώρα θα υποστεί τις συνέπειες

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά η Ουκρανία επιτέθηκε σε μη στρατιωτικές υποδομές και εκλογικά τμήματα.

Η Ρωσία ανέκτησε τις ζημιές από τις ουκρανικές επιθέσεις και απάντησε με τέτοια ισχύ που η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα υποστεί τις συνέπειες επειδή επιτέθηκε σε μη στρατιωτικές υποδομές, όπως αποθήκες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Ρωσία δεν σχεδιάζει εχθροπραξίες με την Ευρώπη και απαντά στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων στις χώρες της Βαλτικής με ανθρωπιστικά μέσα.

Η συμμετοχή του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σεντζέν τον Νοέμβριο θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε απόψε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις βουλευτικές εκλογές, όμως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την πρωτεύουσα και επιτέθηκε σε εκλογικά τμήματα.

Η Ρωσία «ανέκαμψε από τις ζημιές που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass. Η απάντησή της στις επιθέσεις του Κιέβου ήταν τόσο ισχυρή που η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός, ισχυρίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Ρωσία δεν κατανοεί για ποιον λόγο η Ουκρανία επιτέθηκε στις αποθήκες των καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon και Wildberries, συνέχισε, προειδοποιώντας ότι αφού το Κίεβο «άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, τώρα θα υποστεί τις συνέπειες».

«Όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει ποια είναι προς το συμφέρον της», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη, σύμφωνα με το πρακτορείο IFX. Η Ρωσία γνωρίζει ότι τα δικαιώματα των ρωσόφωνων παραβιάζονται στις χώρες της Βαλτικής, αλλά απαντά σε αυτό με ανθρωπιστικά μέσα, πρόσθεσε.

Επιπλέον χαιρέτισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ. Αναφορικά με το ταξίδι του στη σύνοδο κορυφής του APEC, που θα φιλοξενηθεί στη Σεντζέν της Κίνας στις 18-19 Νοεμβρίου, ο Πούτιν είπε ότι θα εξαρτηθεί από την κατάσταση εντός της Ρωσίας.